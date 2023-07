Maleje różnica w sondażu między PiS i KO. Mateusz Morawiecki: Będziemy walczyć o głosy wyborców

Z sondażu IBRiS dla „Wydarzeń” Polsatu wynika, że na PiS chciałoby głosować 33,2 proc. osób, a na Koalicję Obywatelską 28,3 proc. ankietowanych. Z kolei znajdująca się na trzeciej pozycji Konfederacja cieszy się poparciem 15,2 proc. respondentów. Mateusz Morawiecki po szczycie UE-CELAC w Brukseli został zapytany, czy ten sondaż dałby Zjednoczonej Prawicy możliwość samodzielnych rządów.

– Sondaży ukazywać się będzie coraz więcej. My jesteśmy znani z tego, że będziemy walczyć do ostatniej minuty, do ostatniej godziny przed ciszą wyborczą, aby zmobilizować naszych wyborców, aby pokazać, co się udało, uderzyć się w pierś za to, co się nie udało, przestawić wizję, program. Z tego też jesteśmy znani i to robimy. Wzmocnimy to oczywiście w kolejnych tygodniach, a sondażami należy się oczywiście przejmować tylko do pewnego stopnia – mówił premier.

Najmniejsza różnica w sondażu CBOS między PiS i KO od 2019 r. Mateusz Morawiecki zabrał głos

Szef polskiego rządu został zapytany przez Agnieszkę Szczepańską z „Wprost” o sondaż CBOS-u. W tym badaniu chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 29,1 proc. badanych, a na KO 28,2 proc. PiS względem poprzedniego badania straciło cztery pkt proc., a Koalicja Obywatelska zyskała 1,6 p.p. To najmniejsza różnica w tej sondażowi od 2019 r.

Morawiecki nawiązał w swojej odpowiedzi do wcześniejszych słów. – Będziemy walczyć o głosy wyborców. Wierzę, że prawda się przebije – podsumował premier. Sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej wywołał zamieszanie, bo został usunięty kilka minut po jego opublikowaniu w mediach społecznościowych. Dyrektor CBOS Ewa Marciniak wyjaśniła, że grafika na mocy jej decyzji została usunięta i została poprawiona, bo wkradł się „chochlik”.

