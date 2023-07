Szturm na ambasadę Szwecji w Iraku. Protestujący podpalili budynek

Do incydentu, jak relacjonuje CNN, doszło w czwartek we wczesnych godzinach porannych. Na nagraniach, które trafiły do mediów społecznościowych, widać dużą grupę protestujących na terenie ambasady Szwecji w centrum Bagdadu, a także czarny dym i ogień wydobywający się z budynku.

Świadkowie zdarzenia przekazali w rozmowie z CNN, że protestujący wycofali się z terenu należącego do placówki „po przekazaniu protestu przeciwko spaleniu świętej księgi”. Według Reutersa, demonstracja została zwołana przez wpływowego szyickiego duchownego Muktada as-Sadra.

Planowany protest w Sztokholmie

Zaledwie kilka tygodni temu mężczyzna podpalił Koran przed głównym meczetem w Sztokholmie, co spotkało się z powszechnym oburzeniem i potępieniem, także w Iraku. W środę szwedzka policja wydała zgodę na przeprowadzenie manifestacji przed ambasadą Iraku w Sztokholmie. Tamtejsze media zaalarmowały, że demonstranci prawdopodobnie również planują spalić świętą księgę islamu.

Sztokholmska policja przekazała agencji AFP, że rzeczywiście wydała pozwolenie na „publiczne zgromadzenie” przed ambasadą Iraku, ale nie chciała udzielać dalszych komentarzy na temat tego, co planują jego uczestnicy. Funkcjonariusze wyjaśnili, że zgody są udzielane na organizowanie zgromadzeń, a nie na czynności prowadzone w ich trakcie.

Szturm na ambasadę. MSZ Szwecji i Iraku reagują

Podpalenie ambasady Szwecji w Bagdadzie potępiło irackie ministerstwo spraw zagranicznych. W cytowanym przez CNN oświadczeniu, resort podkreślił, że „incydent jest częścią niepokojących prób ataków na misje dyplomatyczne, które stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa”. Iracki rząd zlecił organom bezpieczeństwa wszczęcie pilnego śledztwa w sprawie wyjaśnienia zajścia.

Z kolei szwedzkie ministerstwo spraw zagranicznych, jak podał Reuters, potępiło atak i podkreśliło potrzebę ochrony misji dyplomatycznych przez irackie władze. Poinformowano też, że w czasie ataku wszyscy pracownicy ambasady byli bezpieczni.

