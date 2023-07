Powiększa się klub PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz: Liczę, że to nie jest koniec

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na konferencji prasowej, że posłowie Porozumienia: Magdalena Sroka, Iwona Michałek oraz Stanisław Bukowiec przystąpili do klubu parlamentarnego Koalicji Polskiej-PSL. – Powiększamy nasze szeregi. To oznacza też silniejszą drużynę na wybory. Jesteśmy w stanie przejmować wyborców odchodzących od partii rządzącej lub tych niezdecydowanych. To są posłowie sprawdzeni w swoich okręgach – mówił lider ludowców.

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślił istotę wystawienia „jak najsilniejszych list” w wyborach parlamentarnych 2023. Kosiniak-Kamysz wymieniał, że z politykami Porozumienia jego ugrupowanie łączy m.in. dobrowolny ZUS. – W wielu głosowaniach przez ostatnie miesiące mieliśmy podobne zdanie – zauważył lider ludowców. Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że posłowie znajdą się w puli 460 kandydatów PSL, które ugrupowanie może wystawić w ramach Trzeciej Drogi.

– Nie jest żadną tajemnicą, że od pewnego czasu współpracujemy. Zawsze dla nas ważne były tematy samorządów. Ta nasza współpraca dalej będzie przebiegała w kierunku niskich, prostych podatków dla tych wszystkich, którzy borykają się z ogromną inflacją. Od dzisiaj wspólnie w klubie Koalicji Polskiej będziemy pracować dla Polski – powiedziała z kolei Sroka.

W kontekście list wyborczych Kosiniak-Kamysz ujawnił, że Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 przedstawiają kandydatów w okręgach. – My jesteśmy na finale tych prac. W województwie śląskim te listy są uzupełniane. Prezentujemy coraz to większe wzmocnienia po tej naszej stronie, więc liczę, że to nie jest koniec. Myślę, że w przyszłym tygodniu kolejne jakieś ciekawe informacje, wzmocnienie PSL, Koalicji Polskiej, a przez to całej Trzeciej Drogi nastąpi – podsumował prezes ludowców.

