Biały Dom odmówił księciu Harry’emu i Meghan Markle. Zdecydowana reakcja na ich pomysł

Na początku września ubiegłego roku książę Harry i jego żona Meghan Markle przylecieli do Wielkiej Brytanii, by wziąć udział w kilku wydarzeniach charytatywnych. Pobyt pary na Wyspach Brytyjskich się przedłużył, bo w międzyczasie zmarła królowa Elżbieta II.

Biały Dom odmówił księciu Harry'emu i Meghan Markle

Z informacji, do których dotarł „The Mirror” wynika, że Sussexowie wpadli na pomysł, by po pogrzebie monarchini wrócić do USA razem z Joe Bidenem i jego żoną Jill na pokładzie Air Force One. Para miała „skontaktować się w tej sprawie” z Białym Domem. Mieli przekonywać, że powstałaby z tego „wspaniała sesja zdjęciowa”. Prośba spotkała się jednak ze zdecydowaną odmową.

Otoczenie prezydenta USA miało argumentować, że w związku konfliktem między Sussexami a rodziną królewską, sytuacja byłaby niezręczna. Amerykanie obawiali się, że mogłoby to zaszkodzić relacjom Joe Bidena z królem Karolem III, który dopiero co zasiadł na tronie.

„Zapomnieli o złotej zasadzie”

– Harry i Meghan zapomnieli o złotej zasadzie rezygnacji z szanowanego na całym świecie tytułu królewskiego: stajesz się taki, jak my, zwykli ludzie. Nie są na tym samym poziomie „zwykłych ludzi”, co ty i ja, ale nie należą już do kategorii „królewskiej” – skomentował specjalista ds. komunikacji kryzysowej Andy Barr.

Biały Dom, Pałac Buckingham ani rzecznik Sussexów nie skomentowali na razie tych doniesień.

Sussexowie walczą o wpływy polityczne

Z kolei „The Daily Mail” zwraca uwagę, że już wcześniej książę Harry i Meghan Markle sięgali po różne metody, by zbliżyć się do amerykańskich polityków. Kilka miesięcy przed pogrzebem pierwsza dama USA Jill Biden otrzymała zaproszenie na Igrzyska Niezwyciężonych, czyli zawody sportowe zainicjowane przez księcia Harry'ego. Nie skorzystała jednak z niego, bo Biały Dom uznał, że rodzina królewska mogłaby poczuć się tym urażona.

Meghan Markle wysłała też małżonce prezydenta „niezwykły podarek”, gdy ta udzieliła jej wsparcia po głośnym wywiadzie u Oprah Winfrey.

