Posłanka odchodzi z klubu PiS. „Zdradzili swoje ideały”

Anna Maria Siarkowska poinformowała, że odchodzi z klubu PiS i partii Suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry. Posłanka otrzymała propozycję startu w wyborach parlamentarnych z drugiego miejsca na siedlecko-ostrołęckiej liście wyborczej do Sejmu. Dostała również zaproszenie, aby dołączyć do Ruchu Narodowego. – Prawo i Sprawiedliwość zdradziło ideały i odeszło od postulatów, z którymi szli do wyborów w 2019 r. Co innego się mówi, a co innego robi – wyjaśniała Siarkowska.

Jako przykład takich działań posłanka wskazała postawę ws. KPO. Siarkowska dodała, że odeszła z Suwerennej Polski, bo ugrupowanie zdecydowało się „w dalszym ciągu wspierać projekt Zjednoczonej Prawicy, który według niej utracił sens”. Posłanka kontynuowała, że nie może już blokować złych regulacji i decyzji od środka Zjednoczonej Prawicy. Siarkowska zaznaczyła też, że nie wyobraża sobie startu z Adamem Niedzielskim na jednej liście, który odpowiada za nadmiarowe zgony.

Nowe wzmocnienie Konfederacji. „Musimy dać sygnał rozczarowanym wyborcom”

Przejście posłanki do Konfederacji ma być „realną alternatywą dla tych wyborców, którzy są zawiedzeni polityką PiS w ciągu ostatnich lat”. Krzysztof Bosak stwierdził, że w jego ugrupowaniu „nikt nie dostaje nic za darmo”. – Obóz rządzący fałszywie przedstawia się jako prawica zjednoczona, którą nigdy nie był. Musimy przyciągnąć wyborców. Jeśli mamy wygrać z PiS-em to musimy dać sygnał, gdzie rozczarowani wyborcy mają przenieść swoje głosy – tłumaczył jeden z liderów Konfederacji.

Bosak zauważył, że do jego partii przybywają też wyborcy rozczarowani Platformą Obywatelską. Współprzewodniczący Konfederacji przypomniał, że zna się z Siarkowską od 20 lat. – Jeżeli do nas zgłosiłby się jakikolwiek inny poseł obozu rządzącego, który nie miałby za sobą wiarygodności w głoszeniu tych idei, na rzecz których pracujemy po kilkanaście lat, to my takich rozmów w ogóle nie podejmujemy – podsumował Bosak.

Anna Maria Siarkowska o powodach dołączenia do Konfederacji

Jeden z liderów Konfederacji zapewnił, że Jacek Żalek nie przejdzie do ugrupowania. Witold Tumanowicz zauważył, że transfer Siarkowskiej nie świadczy o zbliżeniu z Prawem i Sprawiedliwością, bo Konfederacja jest jedyną partią, która zabierał PiS-owi głosy, a nie wzmacnia tę formację. W sekcji pytań Siarkowska zaznaczyła, że jej odejście związane jest z brakiem szans na samodzielny start Suwerennej Polski w wyborach.

