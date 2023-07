Ambasador Rosji pilnie wezwany do MSZ. Wiceszef polskiej dyplomacji o jego „nieprzyjaznej postawie”

Mateusz Morawiecki wezwał do MSZ ambasadora Rosji w Polsce. Powodem była wypowiedź Władimira Putina, który powiedział, że „Warszawa zapomniała, że Polska dzięki Stalinowi otrzymała wiele zachodnich ziem”.

Siergiej Andriejew o szczegółach spotkania w MSZ

Siergiej Andriejew przybył do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na godz. 10. Rozmowa dotyczyła polskiej polityki wobec Ukrainy i Rosji. – Odrzuciłem wszystkie oskarżenia Polski pod adresem prezydenta Władimira Putina. Nie mają żadnego uzasadnienia. Zauważamy brak wzajemnego zrozumienia i diametralnie różne podejście ws. polityki współczesnej, jak i historii XX wieku – skomentował po wyjściu dyplomata, cytowany przez Polsat News.

– Tzw. ziemie polskie wschodnie to historyczne terytoria Rosji. Powróciły do ZSRR, do Rosji, później po 1991 r. zostały terytoriami Ukrainy i Białorusi. Polska nie ma roszczeń terytorialnych do tych ziem, więc to oznacza, że te działania były historycznie uzasadnione – dodał Andriejew. Wyjaśniając słowa Putina o „oderwaniu kawałka Ukrainy przez Polskę” w tym kontekście, ambasador Rosji w Polsce stwierdził, że „takie jest postrzeganie sytuacji obecnej polityki Polski w tych sprawach”.

Paweł Jabłoński: Polska traktuje jak prowokację próby wybielania zbrodniarza Putina

Wiceminister spraw zagranicznych tłumaczył, że Andriejew usłyszał „zdecydowane stanowisko” Polski. – Tego rodzaju pseudohistoryczne wywody, próby wybielania zbrodniarza wojennego, jakim był Stalin, przez innego zbrodniarza, jakim jest dziś Putin, to jest działanie, które Polska traktuje wyłącznie jako prowokacja, jako próbę sprowokowanie eskalacji. Całkowicie potępiamy tego typu próby rewizji historii – tłumaczył Paweł Jabłoński.

Wiceszef polskiej dyplomacji kontynuował, że „sposób zachowania ambasadora Rosji w Polsce nie spełniał zasad protokołu dyplomatycznego”, a jego postawa była „nieprzyjazna”. Jabłoński mówił też, że „próby fałszowania historii i dzisiejszej rzeczywistości ze strony Rosji są czymś, co ma miejsce regularnie”. Wiceszef MSZ podsumował, że narracja, wedle której zmiana granic po II wojnie światowej jest „podarkiem” to „cyniczne kłamstwo”.

