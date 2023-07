Sekretarz stanu USA o kontrofensywie: Tyle terytorium odzyskała Ukraina

Sekretarz Stanu USA Antony Blinken w weekend brał udział w konferencji Aspen Security Forum. Mówił tam m.in. o skutkach buntu Jewgienija Prigożyna i ostrzegał szefa wagnerrowców, że Rosja prowadzi politykę „otwartych okien”.

Blinken: Rosja już przegrała. Ukraina odzyskała 50 proc. terytoriów

Blinken w Aspen udzielił też wywiadu dla CNN. Dziennikarz Fareed Zakaria pytał go o powolne tempo ukraińskiej kontrofensywy.

– Jeśli chodzi o to, co Rosja chciała osiągnąć, co chciał osiągnąć Putin, już im się nie udało, już przegrali – podkreślił amerykański sekretarz stanu. – Celem było wymazanie Ukrainy z mapy, wyeliminowanie jej niepodległości, suwerenności, podporządkowanie jej Rosji. To się nie udało – dodał.

Blinken ocenił, że teraz Ukraina toczy bitwę o odzyskanie większej części ziemi, którą odebrała jej Rosja.

– Odebrano już około 50 procent tego, co pierwotnie zajęto. Teraz toczą bardzo ciężką walkę o odzyskanie kolejnych terytoriów – stwierdził. – To wciąż stosunkowo wczesne dni kontrofensywy. Jest to trudne. Rosjanie zbudowali silną obronę. Ale jestem przekonany, że ze sprzętem i wsparciem, które otrzymali teraz z ponad 50 krajów, ze szkoleniem, które przeszły ich siły, a wiele sił, które przeszły to szkolenie, nie zostało jeszcze w pełni wdrożonych do tej walki, i może bardziej niż z czymkolwiek innym, to z faktem, że w przeciwieństwie do Rosjan, Ukraińcy walczą o swoją ziemię, o swoją przyszłość, o swój kraj, o swoją wolność, myślę, że to jest decydujący element i to się rozegra – stwierdził.

Dodał jednak, że nie rozegra się to w ciągu następnego tygodnia lub dwóch, a raczej w ciągu kilku miesięcy.

„Nie wystarczy dać F-16”

Blinken był też pytany, dlaczego wciąż nie podjęto decyzji o przekazaniu Ukrainie F-16.

– Nie wystarczy dać im F-16; trzeba ich szkolić. Program szkoleniowy jest realizowany w wielu krajach. Wszystko to się dzieje – zapewnił. – Nasi dowódcy wykorzystują swoją najlepszą wiedzę, aby pomóc określić, co może być najskuteczniejsze dla Ukraińców, jak szybko można to rozmieścić i jak skutecznie mogą to wykorzystać. To będzie kontynuowane, a proces dotyczący F-16 postępuje – dodał.

Dopytywany przez dziennikarza CNN, Blinken stwierdził, że wierzy, że w końcu Ukraina dostanie F-16.

Czytaj też:

Łukaszenka zabrał syna na spotkanie z Putinem. Rosyjska propaganda: CrushCzytaj też:

Atak dronów na Moskwę. Jeden spadł blisko resortu obrony