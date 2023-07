Kłopoty Marcinkiewicza. Były premier znów odpowie za niepłacenie alimentów

W czerwcu 2023 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wniosła akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi Marcinkiewiczowi. Byłemu premierowi zarzucono uchylanie się od płacenia alimentów na rzecz jego byłej żony Izabelli Olchowicz-Marcinkiewicz w okresie od 19 listopada 2022 r. do 17 marca 2023 r. Według „Super Expressu” w połowie lipca Sąd Rejonowy w Warszawie wydał wyrok w tej sprawie.

Marcinkiewicz skazany za niepłacenie alimentów

Kazimierz Marcinkiewicz został skazany na karę grzywny w wysokości 4000 złotych – równowartość 200 stawek dziennych po 20 złotych. Sąd zobowiązał go również do opłacenia kosztów procesowych.

Prokuratura zapowiedziała, że odwoła się od wyroku. – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wniosła sprzeciw od wyroku nakazowego, wskazując, że kara grzywny jest karą nieadekwatną w zaistniałych okolicznościach – przekazał w rozmowie z „Super Expressem” rzecznik Prokuratury Okręgowej Szymon Banna.

Rzecznik zasugerował, że oskarżyciel oczekuje kary ograniczenia wolności w postaci przymusowych prac społecznych. – To może być np. praca w zoo, sprzątanie ulic czy pomoc w hospicjum – wymieniał w rozmowie z portalem. W przypadku odwołania drugą możliwością jest pozbawienie wolności na okres do jednego roku. – O tym decyduje już sąd – dodał prokurator.

Były premier ukarany po raz trzeci

„SE” o komentarz poprosił również Marcinkiewicza. – Jak dostanę oficjalną informację od sądu, to się do sprawy ustosunkuję. Teraz nie potrafię się do tego odnieść – miał powiedzieć były polityk. Do orzeczenia sądu nie odniosła się jego była żona.

Wyrok z lipca 2023 roku nie jest pierwszym w tej sprawie. Były premier już dwukrotnie odpowiadał za uchylanie się od płacenia alimentów. W 2021 roku został oskarżony o niewypłacenie Izabelli należności w wysokości ponad 100 tysięcy złotych, w wyniku czego komornik zlicytował jego mieszkanie. W lutym 2023 roku sąd skazał go na pół roku ograniczenia wolności oraz prace społeczne.

