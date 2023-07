Nowy sondaż powinien zmartwić rząd PiS? Tylko 30 proc. Polaków za Zjednoczoną Prawicą

Z lipcowego sondażu CBOS wynika, że aż 20 proc. Polaków jest obojętnych względem rządu tworzonego przez Zjednoczoną Prawicę, czyli PiS i Suwerenną Polskę Zbigniewa Ziobry. Co ciekawe, 30 proc. zwolenników tego rządu oraz 47 proc. przeciwników to wynik niezmienny w stosunku do tego z kwietnia. Zmiany zachodzące w tym zakresie w ciągu ostatniego miesiąca również mieszczą się w granicach błędu pomiaru.

Sondaż badał poparcie dla rządu i jego działań

W tym samym badaniu ustalono także, iż 33 proc. ankietowanych pozytywnie oceniło działalność rządu w lipcu. Aż 56 proc. stwierdziło jednak, że Mateusz Morawiecki i jego ministrowie źle prowadzą niewłaściwą politykę. W tym pierwszym przypadku był to spadek o 3 pkt proc., a w drugim wzrost o 1 pkt proc. 11 proc. respondentów nie miało zdania w tym przypadku.

32 proc. Polaków uważa, że polityka obecnego rządu stwarza szanse na poprawę sytuacji gospodarczej, co jest wynikiem takim samym jak w czerwcowym, badaniu. 58 proc. badanych sądzi jednak inaczej, ale stanowi to o 2 pkt proc. mniejszą liczbę niż przed miesiącem. 9 proc. badanych w ogóle nie miało zdania na ten temat.

Sondaż sprawdził zadowolenie z osoby premiera

Z szefa rządu zadowolonych było 33 proc. pytanych, czyli o 1 pkt proc. mniej niż przed miesiącem. Niezadowolonych z tego, że premierem jest Mateusz Morawiecki było 57 proc. ankietowanych, czyli o 2 pkt proc. więcej niż w czerwcu.

Sondaż pod nazwą „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 16 lipca 2023 roku na próbie liczącej 1004 osoby (w tym: 63,2 proc. metodą CAPI, 21,6 proc. – CATI i 15,2 proc. – CAWI).

