Putin podpisał prawo zakazujące zmiany płci w Rosji

Stosowne dokumenty już wcześniej jednogłośnie zatwierdziła Duma Państwowa, jednak podpis prezydenta ostatecznie odebrał nadzieję osobom, które chciały w Rosji dokonać korekty płci. Od teraz będzie to zakazane przez prawo. Mowa nie tylko o zabiegach medycznych, ale też wykorzystywaniem leków, mających wpływ zarówno na pierwszorzędne, jak i drugorzędne cechy płciowe. Zabroniono też formalnej zmiany płci w oficjalnych dokumentach państwowych.

Wyjątkiem od wprowadzonego z dniem publikacji zakazu będą interwencje medyczne, powiązane z leczeniem wrodzonych anomalii, chorób genetycznych i endokrynologicznych, a także dotyczące niepoprawnego formowania się organów płciowych u dzieci. Tego typu odstępstwa od reguły będą jednak wymagały zezwolenia od komisji medycznej, powoływanej pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia. Lista organizacji medycznych oraz dopuszczalnych procedur będzie wymagała akceptacji ze strony rosyjskiego rządu.

Co ważne, nowych przepisów nie będzie stosować się do osób, które przed ich wejściem w życie przeszły już zabiegi chirurgiczne i dokonały skutecznej zmiany płci, co zostało później potwierdzone orzeczeniem komisji lekarskiej.

Rosyjska Duma jednomyślna ws. zmiany płci

Rosyjscy parlamentarzyści w środę 14 czerwca przyjęli projekt ustawy zakazującej interwencji medycznych, mających na celu zmianę płci, przegłosowując go w pierwszym czytaniu. Oprócz zabiegów chirurgicznych, zakazane jest także dokonywanie zmian w oficjalnych dokumentach oraz rejestrach publicznych.

Jak zwracano uwagę, kwestia wartości i antyzachodni pokaz nie stanowiły jedynych argumentów za przyjęciem ustawy. Zmiany płci miały być też rzekomo wykorzystywane do unikania mobilizacji. Podawano przy tym statystyki, mówiące o 142 osobach próbujących zmienić płeć w 2016 roku oraz 996 w 2022 roku.

„Ustanawiając ten zakaz zachowujemy Rosję dla potomności – z jej kulturowymi, rodzinnymi wartościami i tradycyjnymi fundamentami.Wznosimy barierę dla antyrodzinnej zachodniej ideologii” – ogłaszał w aplikacji Telegram przewodniczący Dumy Piotr Tołstoj.

Polityk wyraził też życzenie, aby wszyscy ci, „którzy teraz kosztem własnego życia bronią honoru Rosji, wrócili do domu i zobaczyli, że kraj się zmienił, że ich poświęcenie nie poszło na marne”. „Że wszyscy razem walczymy o nową, suwerenną Rosję, wolną od wpływów Zachodu. Nie pozwolimy na powrót do przeszłości” – podkreślał.

