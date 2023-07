Zełenski o Ukrainie w Unii Europejskiej. Podał, kiedy zaczną się negocjacje

Wołodymyr Zełenski zapowiedział początek negocjacji ws. członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. – Ukraina jest do tego w pełni przygotowana, robimy z naszej strony to, co konieczne – ocenił ukraiński prezydent. Odniósł się też do kwestii eksportu ukraińskiego zboża.