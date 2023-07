Mateusz Morawiecki wytyka kłamstwo PO. „Ma twarz Donalda Tuska”

Premier Mateusz Morawiecki zamieścił w sieci krótki fragment wywiadu z byłym premierem Markiem Belką z wywiadu dla Onet Rano. Polityk mówił w nim o przykrywaniu kłamstw kłamstwami w polityce. –To strasznie gorzkie co mówię, trzeba kłamać. Trzeba jedno kłamstwo przykryć drugim, żeby ludzie o tamtym zapomnieli – mówił Belka.

„Patrząc na kolejne »rewelacje« PO wygląda na to, partia Donalda Tuska wzięła sobie do serca radę profesora Marka Belki, że „kłamstwo ma szybkie nogi” i trzeba jedno przykryć zaraz następnym. Ale nie o nogi tu chodzi, ale o twarz. Kłamstwo w polityce ma dziś jedną twarz – Donalda Tuska” – napisał szef rządu. Nie rozwinął jednak, o jaką sytuację czy wypowiedź Tuska chodzi.

W poniedziałek politycy PO zorganizowali konferencję na temat „tajnych mieszkań PiS” w centrum Warszawy. Posłowie poinformowali, że w nowo wybudowanej siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego w sercu Mokotowa, znalazło się dziewięć pięter przeznaczonych na pokoje i apartamenty. Zdaniem posłów, korzystały z nich przede wszystkim osoby powiązane z Prawem i Sprawiedliwością. TDT zaprzeczył. W oświadczeniu przekazał, że nie mieszka w nich „żaden parlamentarzysta ani członkowie ich rodzin. Przestrzenie te nie były i nie są także wykorzystywane przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe” – napisano w oświadczeniu.

Morawiecki o Tusku. „Filozofia liberałów”

Wcześniej szef polskiego rządu nie przepuścił okazji, aby wbić szpilę Donaldowi Tuskowi nna rodzinnym pikniku w Krotoszynie w województwie wielkopolskim. – Był taki słynny film o Shreku. Tam był taki władca, który miał filozofię, że niech się inni poświęcają. On mówił, że toczyć się będzie wielka bitwa i wielu z was zginie, ale on jest gotów na takie poświęcenie. To trochę tak, jak z Donaldem Tuskiem, jak z Lordem Farquaadem. On wie, że ludzie będą klepać biedę, ale on jest gotów na takie poświęcenie. To właśnie jest filozofia liberałów, sam czmychnął do Brukseli – komentował polityk PiS.

Na ripostę nie trzeba było długo czekać. Donald Tusk postanowił odpowiedzieć na filmowe porównanie premiera. „Gdybyś, Mateuszu, oglądał »Shreka«, wiedziałbyś, że lord Farquaad był mikrego wzrostu ponurym władcą z kompleksami wobec kobiet, a nie liderem opozycji” – stwierdził szef Platformy Obywatelskiej. „Ryzykant z ciebie” – kpił polityk.

Czytaj też:

Spięcie Tuska z Morawieckim. „Pisowski smród” kontra „kuglarz z PO”Czytaj też:

Pakt senacki na finiszu. Znamy szczegóły