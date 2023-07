Kołodziejczak opublikował wpis ze szpitala. „Przyznał, że serce mu nie wyrabia”

Na początku kwietnia doszło do zmiany na stanowisku ministra rolnictwa.

Masowy napływ zboża z Ukrainy

Urzędującego dotychczas Henryka Kowalczyka zastąpił Robert Telus, który był przewodniczącym sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przyczyną zmiany był kryzys wywołany masowym napływem zboża z Ukrainy, co fatalnie odbiło się na polskich rolnikach. Warto dodać, że zboże znad Dniepru miało być jedynie tranzytowane przez Polskę do krajów trzecich.

Napływ ukraińskiego zboża został wstrzymany jeszcze w kwietniu wskutek wprowadzenia przez rząd embarga. Szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski przekonywał w rozmowie z „Wprost” z 11 lipca, że sytuacja na rynku zboża jest ustabilizowana.

Kołodziejczak: Trafił do szpitala, bo nie wyrabia mu serce

We wtorek, 25 lipca, lider Agrounii Michał Kołodziejczak opublikował wpis na Twitterze, w którym opisał dramat pewnego rolnika.

Z treści wpisu wynika, że mężczyzna trafił do szpitala z powodu przepracowania. Lider Agrounii dał jasno do zrozumienia, że – jego zdaniem – przyczyną tego ma być nieudolne zarządzanie resortem rolnictwa.

„Jestem w szpitalu, na moją salę przyszedł młody mężczyzna. Zaczął opowiadać, że jest rolnikiem i trafił do szpitala, bo nie wyrabia mu serce. Od słowa do słowa i ze łzami w oczach przyznał, że serce mu nie wyrabia, bo – żeby utrzymać gospodarstwo – pracuje w firmie brukarskiej. I nie ma czasu na jakikolwiek odpoczynek, a dodatkowo dochodzi do tego presja i stres. Ugasi pan [chodzi o Telusa – red.] to gaśnicą?”– napisał Kołodziejczak.

twitter

Nagranie Telusa z gaśnicą

Lider Agrounii nawiązał w ten sposób do krótkiego filmiku, który został niedawno opublikowany przez Telusa w mediach społecznościowych.

Na nagraniu widzimy, jak szef resortu rolnictwa trzyma gaśnicę i mówi: „Tak właśnie gasimy pożary w polskim rolnictwie wywołane wojną na Ukrainie”. Następnie Telus rozpyla wokół siebie środek gaśniczy.

Filmik spotkał się z wieloma głosami krytyki. Nagranie zostało już usunięte z konta ministra, jednak – jak zawsze bywa w takich przypadkach – jego kopie wciąż krążą po sieci.

twitterCzytaj też:

Szydło reaguje na wypowiedź Szmyhala. „Powinien przeprosić Polskę za nieuczciwe praktyki”Czytaj też:

Ukraińskie zboże to szansa? „Polski biznes mógłby na tym zarobić”