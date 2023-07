Posłanka Lewicy ujawniła wiadomość od Sikorskiego. „Mało ma pani wrogów?”

„A dawaj, Radek” – napisała na Twitterze posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, załączając do wpisu fragment prywatnej wiadomości, którą otrzymała od Radosława Sikorskiego. „Po co się pani wyzłośliwia? Mało pani wrogów? Mam się odwinąć?” – zagroził Żukowskiej europoseł i były szef MSZ. „Gdyż nie lubię konserw, które nadal są konserwami, tylko tyle, że już nie w rządzie PiS-u. Pozdrawiam nieserdecznie” – odpowiedziała mu posłanka Lewicy.

Komentujący internauci zwracali uwagę, że Żukowska ujawniła treść prywatnej korespondencji. Jednak posłanka stwierdziła, że „ujawnia groźby”, a wiadomość od Sikorskiego to „próba zastraszania”. „Publikowanie prywatnej korespondencji jest nieeleganckie” – ocenił jeden z internautów. „Próby zastraszania są jeszcze bardziej nieeleganckie” – odparła Żukowska.

Sikorski nie wystartuje z list PO

Wcześniej Radosław Sikorski oficjalnie potwierdził na antenie TVN24 ustalenia „Wprost”, że nie wystartuje z list Platformy Obywatelskiej w nadchodzących wyborcach parlamentarnych. Według naszego informatora Sikorski chciał zostać marszałkiem Senatu, na co miał się nie zgodzić Donald Tusk. Według wstępnych ustaleń, to stanowisko lider PO miał obiecać Adamowi Bodnarowi, który kilka dni temu ogłosił, że będzie startował w wyborach. – Radek chyba obraził się za to na Tuska i zdecydował w ogóle nie startować – stwierdził rozmówca „Wprost”.

Nasze doniesienia skomentowała na Twitterze posłanka Lewicy. „Didaskalia: Radosław Sikorski nie kandyduje, bo się obraził na Donalda Tuska” – podkreśliła Żukowska.

