Minister Wójcik uderza w Tuska. „To zwykły cham. Niepoważny polityk”

Podczas spotkania z mieszkańcami Ostródy lider PO Donald Tusk stwierdził, że „doszły go słuchy z Pałacu Prezydenckiego” o przełożeniu terminu październikowych wyborów. – Kiedy wezwałem do marszu 1 października – i oni wiedzą, że nas tam będzie naprawdę milion – oni już podjęli decyzję, żeby wybory przesunąć – oświadczył. – Nie ukradniecie demokracji, nie ukradniecie Polkom i Polakom naszego zwycięstwa – dodawał.

Do słów Tuska odniósł się na antenie Polsat News minister w KRPM i wiceprezes Suwerennej Polski Michał Wójcik. – Wybory na pewno odbędą się w konstytucyjnym terminie, to nie Tusk będzie o tym decydował – zapewniał, choć nie potwierdził, czy będzie to 15 października. Na pytanie, czy rząd rzeczywiście rozważa wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, odparł, że Tusk to „kłamca i manipulant”. – Słyszał pan z ust jakiegoś poważnego polityka, by coś takiego było rozważane? – pytał prowadzącego Wójcik.

– Jedynie niepoważny polityk Donald Tusk mówi o różnych scenariuszach – kontynuował.

Minister Wójcik o Tusku: Zwykły cham

Prowadzący zwracał również uwagę na ostre słowa pod adresem opozycji, które padają z ust polityków obozu rządzącego. Nawiązał przy tym do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który lidera PO nazywał „ryżym” i „wrogiem narodu”. – Czasami zdarza mi się oglądać występy Donalda Tuska przed ludźmi, których manipuluje, oszukuje. Wszyscy mówią, że pojawiło się słowo „ryży”, a tam jakie padają? „Łajdaki”, „złodzieje”, „skorumpowani” i tak dalej – zauważał Wójcik, po czym sam ostro określił Tuska. – To zwykły cham, który w czasie wyborów podkręca atmosferę – stwierdził.

Jak oceniał Wójcik, liderowi PO chodzi o to, aby „rozchwiać jak najbardziej łódź, na której wszyscy płyniemy”. – Nam na tym nie zależy, chcemy spokoju i żeby rozmawiać na argumenty. Ale jemu na tym zależy. Jak można powiedzieć do kogoś, że jest łajdakiem? – pytał. Stwierdził też, że w poprzednich wyborach nie było „takiej temperatury”. – Dlaczego? Bo nie było tego człowieka, on gra na emocjach – powiedział.

Czytaj też:

Posłanka Lewicy ujawniła wiadomość od Sikorskiego. „Mało ma pani wrogów?”Czytaj też:

Donald Tusk o 800+: Niczego ludziom nie zabierzemy