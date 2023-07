Poseł KO nie chce Mentzena i Bosaka w Poznaniu. „Mogą robić spotkania na Kremlu”

Jedno ze spotkań z serii „Bosak&Mentzen NA ŻYWO” ma odbyć się w Poznaniu. Liderzy Konfederacji zaplanowali je na 15 września w Sali Ziemi, która należy do Międzynarodowych Targów Poznańskich. „Będziecie mogli zobaczyć na żywo tiktokera Sławomira Mentzena i mistrza wagi ciężkiej debat Krzysztofa Bosaka!” – zachęca partia.

Nie wszystkim jednak podoba się fakt, że do Poznania przyjadą politycy Konfederacji. Dlatego w sieci powstała petycja przeciwko spotkaniu. „Jako mieszkanki i mieszkańcy Poznania, a także osoby przywiązane do polityki opartej o szacunek do drugiego człowieka i przeciwdziałającej wykluczeniom, sprzeciwiamy się oddawaniu przestrzeni Sali Ziemi należącej do Międzynarodowych Targów Poznańskich na spotkanie pt. Bosak&Mentzen NA ŻYWO w Poznaniu” – czytamy w petycji.

„Oczekujemy działań od Miasta Poznania i Zarządu Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie w celu zatrzymania procesu organizacji w tym miejscu spotkania partii politycznej jawnie nawołującej do nienawiści do drugiego człowieka” – apelują autorzy. „W Poznaniu, mieście tolerancji i szacunku, nie ma zgody na szerzenie nienawiści wobec kobiet, społeczności LGBT, prorosyjskości, a także haseł takich, jak »Stop ukrainizacji Polski«” – dodają.

„Mentzen z Bosakiem mogą sobie robić spotkania na Kremlu”

Autorzy petycji zauważają również, że to nie pierwszy raz, gdy Poznań „stawia opór szkodliwej narracji Sławomira Mentzena”. „W kwietniu 2022r. po petycji społeczności studenckiej odwołany został jego wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Kilka miesięcy później wydarzenie pt. Piwo z Mentzenem nie odbyło się z uwagi na brak chętnych restauracji do wynajęcia swojej przestrzeni” – zauważają. „Poznań nie może być miejscem dającym platformę mowie nienawiści” – apelują.

Do podpisywania petycji zachęca m.in. poseł KO Franek Sterczewski. „Mentzen z Bosakiem mogą sobie robić spotkania na Kremlu, ale nie w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski nie ma miejsca dla prorosyjskich piewców nienawiści” – oświadczył polityk.

