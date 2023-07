Ciąg dalszy awantury z udziałem polityków PO i Ozdoby. Zapowiedzieli zawiadomienia do prokuratury

We wtorek rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec zorganizował konferencję prasową w Wołominie, poświęconą znajdującemu się tam składowisku odpadów. Spotkanie z mediami zakłócił wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, który również tam się zjawił. Między politykami wywiązała się awantura.

Borys Budka składa zawiadomienie na Jacka Ozdobę

W piątek w Sejmie szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka poinformował, że w związku z zachowaniem Ozdoby klub składa zawiadomienie do prokuratury. – Doszło do bezprecedensowej sytuacji, w której minister rządu Mateusza Morawieckiego dopuścił się ewidentnego w stosunku do posła Jana Grabca, który wykonywał swoje obowiązki poselskie – powiedział wiceprzewodniczący PO na konferencji.

– Zgłaszam wniosek do prokuratury o ściganie Jacka Ozdoby jako podejrzanego o popełnienie przestępstwa, które jest stypizowane w kodeksie karnym, polegającego na utrudnianiu i uniemożliwianiu funkcjonariuszowi publicznemu wykonywania swoich obowiązków. Widzieliście państwo konferencję prasową, na którą wtargnął Jacek Ozdoba zamiast wykonywać prace w ministerstwie – oświadczył Budka. – Ozdoba jak zwyczajny przestępca wszedł, odepchnął pana posła Jana Grabca i próbował przerwać konferencję. Jest to dowód na to, że popełnił on przestępstwo – wskazał.

Z kolei Grabiec mówił, że KO „chce przerwać spiralę agresji, którą rozkręca PiS, pan Brudziński jako szef kampanii PiS poprzez swoich wysłanników”.

Wiceminister znów na konferencji polityków PO

Konferencji Budki i Grabca przysłuchiwał się w Sejmie Ozdoba. – Panie przewodniczący, pan nie ucieka. Może pan odpowie na pytanie. Chciałbym, żebyśmy skonfrontowali fakty – mówił wiceminister, który podszedł do mikrofonów, gdy politycy PO kończyli mówić.

– Chciałbym państwa poinformować, że złożę na pana przewodniczącego (zawiadomienie – red.), który ucieka, ponieważ boi się konfrontacji – oświadczył Ozdoba.

Ozdoba zapowiada odpowiedź

Wiceminister przekonywał, że w sprawie nielegalnego składowania odpadów „organy ścigania podjęły właściwe działania” i „polski rząd walczy z mafiami odpadowymi”. – Ponieważ pan Borys Budka uciekł, chciałem mu zadać proste pytanie: jak nazwać sytuację, kiedy poseł Nitras szarpie drugiego posła i narusza jego nietykalność cielesną? – pytał i pokazywał zdjęcie na telefonie.

– Co więcej, jak nazwać sytuację, gdy poseł Nitras uderza drugą posłankę? Dlatego postanowiłem, że w odpowiedzi na to pismo złożę zawiadomienie do prokuratury na bezpodstawne poinformowanie organów ścigania ws. rzekomego popełnienia przestępstwa – oświadczył Ozdoba.

Czytaj też:

„Lex Tusk” znów w Sejmie. Posłowie podjęli ostateczną decyzjęCzytaj też:

Awantura w Sejmie po nagraniu ministra. „Perfumowanie się gaśnicą w rytmie lambady”