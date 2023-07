Kaczyńskiego zagadnięto „ryżego Tuska”. Prezes PiS nie przeprosił

Swoją wyjątkowo ostrą wypowiedź pod adresem Donalda Tuska Jarosław Kaczyński wygłosił na spotkaniu z wyborcami w Stawiskach. W zeszłym tygodniu mówił, że oponenci PiS-u proponują powrót do tego co było, ale przede wszystkim „proponują nienawiść”.

Kaczyński: Donald Tusk to prawdziwy wróg narodu

– Wojnę. Wojnę domową. Niszczenie katolików. Język polityki, który jest jakimś językiem z jamy bandyckiej, a nie normalnym, kulturalnym językiem. I to wszystko jest w gruncie rzeczy jeden człowiek: on się nazywa Donald Tusk – wskazywał prezes PiS.

— On wykorzystuje każdą okazję, żeby budzić niepokój, nienawiść, żeby stawiać różne zarzuty. To może być tragedia jakiejś kobiety, to może być pożar, za który oni odpowiadają. To śmietnisko na zachodzie Polski to jest wynik ich rządów, tam jest mnóstwo tego rodzaju śmietnisk. To są niemieckie śmieci. I tak znowu będzie wyglądała Polska, jak oni znowu przyjdą do władzy — wykrzykiwał Kaczyński.

— Donald Tusk to prawdziwy wróg naszego narodu. On nie powinien rządzić Polską, czas to wyraźnie powiedzieć. Niech idzie do swoich Niemiec i tam szkodzi — mówił Kaczyński. — Pamiętajcie o tym ryżym. To jest dziś największe zagrożenie dla Polski — dodał na zakończenie polityk.

Kaczyński nie przeprosił za „ryżego”

Pytany o tamte słowa w Polskim Radiu 24 Jarosław Kaczyński postanowił wyjaśnić ich użycie, zamiast przeprosić. – Proszę pamiętać, my jesteśmy atakowani w sposób po prostu niesłychany, wulgarny, niebywale wulgarny. Że dokonano splugawienia polskiego języka politycznego i nie tylko politycznego na ogromną skalę, że to będzie miało długotrwałe fatalne konsekwencje – przekonywał.

– Mamy do czynienia z takim procesem lumpenproletaryzacji partii, która jest główną partią opozycyjną. Ona nigdy może nie błyszczała kulturą, ale już w tej chwili to jest proces lumpenproletaryzacji – dodawał na koniec.

