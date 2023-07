Senyszyn złożyła wniosek w czasie obrad Sejmu. Terlecki: Brzydzę się wziąć do ręki tę kartkę

W piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu „Chrońmy dzieci”, czyli nowelizacji prawa oświatowego, nazwanego przez opozycję „Lex Czarnek 3.0”.

Lex Czarnek 3.0 w Sejmie

Podczas debaty Joanna Senyszyn z koła Lewicy Demokratycznej złożyła wniosek o odrzucenie projektu. – Naprawdę dzieci trzeba chronić przed klerykalno-lewicową, sprzeczną z konstytucją, pozbawioną naukowych podstaw edukacją wprowadzaną przez Czarnka – przekonywała posłanka. – To na katechezie dochodzi do seksualizacji dzieci, opowiadania bajek, negowania naukowych faktów, przekazywania obsesji seksualnych kleru, nietolerancji wobec nieheteronormatywnych uczniów i dyskryminacji kobiet i ateistów – wyliczała.

Senyszyn oceniła, że to „projekt szkodliwy”. – I jest oburzające, że jest przedstawiany jako projekt obywatelski, bo naprawdę jest to trzecia wersja „lex Czarnek”, którą, miejmy nadzieję, odrzuci prezydent, gdyby doszło do haniebnego jej uchwalenia w Sejmie – powiedziała.

Terlecki o wniosku Senyszyn: Brzydzę się wziąć do ręki tę kartkę

Gdy posłanka zakończyła swoje wystąpienie, było słychać westchnięcie prowadzącego obrady wicemarszałka Ryszarda Terleckiego. – Ach, Boże święty – powiedział.

– Brzydzę się wziąć do ręki tę kartkę – skomentował polityk PiS, gdy posłanka złożyła u niego wniosek o odrzucenie projektu.

Co zawiera projekt?

Autorzy projektu chcą by w prawie oświatowym znalazł się przepis zabraniający działalności „stowarzyszeń i innych organizacji promujących zagadnienia związane z seksualizacją dzieci”.

Jedocześnie wnioskodawcy domagają się, aby organizacje miały obowiązek przedstawienia dyrektorowi informacji o swojej działalności, celach i treściach oraz wykorzystywanych materiałach. Z kolei dyrektor będzie musiał zwrócić się do rady szkoły i rady rodziców o wyrażenie opinii w tej sprawie.

