Zbliża się „koniec ery Putina”? Były szpieg kreśli możliwe scenariusze

Christopher Steele kierował wydziałem do spraw Rosji w brytyjskim wywiadzie MI6 w latach 2006-2009. W rozmowie ze Sky News były szpieg przekonywał, że Zachód musi zacząć „przygotować się na koniec ery Putina”.

„Koniec ery Putina”?

Według Steele'a najgorszym scenariuszem dla Zachodu byłaby nagła śmierć Putina. Od dawna krążą plotki na temat złego stanu zdrowia prezydenta Rosji, ale rozmówca Sky News podkreśla, że charakter jego dolegliwości nie jest do końca jasny. Wskazuje jednak, że „bardzo wiarygodne źródła mówią, że był chory od jakiegoś czasu”, co stwarza perspektywę, że może nagle umrzeć. Zdaniem Steele'a możliwy jest również scenariusz, w którym Putin może zostać zamordowany. Mogłoby do tego dojść na skutek walki wewnętrznych na Kremlu lub spisku przygotowanego poza Rosją.

W takim przypadku, według byłego szpiega, jednym z faworytów do przejścia władzy mógłby być dyrektor FSB Aleksander Bortnikow.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz

Według byłego szpiega najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obalenie Putina z powodu niepowodzenia inwazji na Ukrainę. W tym przypadku jednym z potencjalnych następców jest „wschodząca gwiazda”, czyli gubernator obwodu tulskiego Aleksiej Diumin, ale wymienia też oligarchę Igora Sieczina i byłego premier Rosji Wiktora Zubkowa.

Wreszcie, po ponad 20 latach sprawowania władzy, Putin mógłby zdecydować, że czas odejść i nie wystartować w wyborach zaplanowanych na marzec przyszłego roku, ale wyznaczyłby swojego następcę np. Dmitrija Patruszewa, syn sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji, albo wspomnianego już Diumina. W takim razie Putin zapewne zapewniłby sobie nietykalność tak jak Borys Jelcyn w 1999 r.

Spisek generałów albo powstanie

Christopher Steele wyobraża sobie, że hipotetycznie Putin mógłby też zostać obalony przez wyższych rangą dowódców armii, a prezydentem mógłby zostać dowódca rosyjskich sił powietrznych gen. Siergiej Surowikin. Jednak były szpieg ocenia ten scenariusz jako „bardzo mało prawdopodobny”.

Inną, „mniej prawdopodobną”, zdaniem rozmówcy Sky News, drogą obalenia Putina byłoby też powstanie, na czele którego mogliby stanąć dowódca wagnerowców Jewgienij Prigożyn albo lider opozycji Aleksiej Nawalny.

