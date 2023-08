Tusk odpowiedział na pytania z Google. Poseł PiS zauważył, że pominął jedno

Donald Tusk zamieścił w serwisie YouTube nagranie, na którym odpowiada na pytania zadawane przez użytkowników Google. Internauci pytali między innymi o wiek, wzrost czy tytuł lidera KO. Polityk opowiedział też o swoich dzieciach i wnukach oraz typowym śniadaniu. Na liście znalazły się również kontrowersyjne pytania.

Donald Tusk o OFE i Magdalence

„Ile Tusk zabrał z OFE?” – brzmiało jedno z nich. Polityk stwierdził, że uratował pieniądze, które znajdowały się w otwartym funduszu emerytalnym. – Stracilibyście na tym, gdyby dalej tam leżały. Wszystkie wasze pieniądze trafiły na wasze indywidualne konta do ZUS-u (...) To była naprawdę bardzo dobra decyzja – zapewnił.

Na liście znalazło się również pytanie o udział polityka w nieoficjalnych spotkaniach władz PRL z przedstawicielami Solidarności. „Czy Tusk był w Magdalence” – pytali internauci. – Nie, tam wszystkie miejsca zajęte, przez braci Kaczyńskich przede wszystkim – odpowiedział krótko.

Polaków ciekawiła także bieżąca działalność polityczna lidera KO. „Czy Tusk jest w Sejmie?” – sprawdzali w wyszukiwarce. – Byłem i pewnie będę, ale w tej chwili jakoś szczęśliwie nie – odpowiedział. „Czy Tusk wygra wybory?” – pytali. – Tak! – stwierdził polityk.

Poseł PiS dopytuje o emeryturę Tuska

Do nagrania Donalda Tuska odniósł się poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Opublikował film, w którym zarzucił politykowi, że celowo pominął jedno z pytań. – Przepraszam, panie Donaldzie! Internet to nie na papierze... – rozpoczął Fogiel.

Następnie wpisał w wyszukiwarkę Google zapytanie „Ile Tusk.”.. i pokazał, że tuż pod pytaniem o wiek lidera KO, pojawia się pytanie o wysokość jego emerytury, które nie znalazło się na liście z nagrania. – I mamy to, co ludzie chcą wiedzieć. Ile Tusk ma emerytury? – kontynuował. – Może na to pytanie pan w końcu odpowie? – zakończył poseł PiS.

