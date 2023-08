Jeszcze jeden nakaz aresztowania Putina? Tym razem chodzi o zbrodnie Grupy Wagnera

W rozmowie ze stacją Głos Ameryki sędzia Hofmański ujawnił informacje o kolejnym postępowaniu, toczącym się przed MTK przeciwko rosyjskiemu przywódcy. Chodzi o szykowany nakaz aresztowania prezydenta Władimira Putina. Jedną z podstaw prawnych, która mogłaby doprowadzić do takiego działania, mają być zbrodnie wojenne, popełniane przez najemników walczących w ramach prywatnej Grupy Wagnera, dowodzonej przez Jewgienija Prigożyna.

Putin odpowie za zbrodnie wagnerowców?

– Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego może wystąpić o nakaz aresztowania do sędziów tegoż organu, którzy zdecydują, czy istnieją podstawy do wydania kolejnych nakazów aresztowania. Ale z pewnością prokurator wyraźnie stwierdził, że aktywnie prowadzi nowe dochodzenia na Ukrainie, a także w innych krajach, i spodziewamy się dalszych działań w tym zakresie – wyjaśniał Hofmański.

Dziennikarze Głosu Ameryki przypomnieli, że mimo niejasnego statusu Grupy Wagnera, jej członkowie od początku inwazji z 2022 roku biorą udział w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Zwrócili też uwagę, że mimo krótkiego buntu, najemnicy walczący po stronie agresora prawdopodobnie nadal biorą aktywny udział w walkach na terytorium Ukrainy.

MTK ściga Putina

17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Jest podejrzany o nielegalne deportacje dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji. Podobny nakaz wydano wobec rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Bełowej.

Agencja Reutera zwracała wówczas uwagę na fakt, że szansa na doprowadzenie do procesu z udziałem Władimira Putina jest niewielka. Według „Guardiana” bardzo mało prawdopodobne jest natomiast to, aby Władimir Putin udał się z wizytą do jakiegokolwiek kraju, który obecnie wspiera Ukrainę. Gdyby zdecydował się na taki krok, ryzykowałby, że zostanie aresztowany.

Rosjanie ścigają MTK

20 marca Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne przeciwko prokuratorowi i sędziom MTK. O wynikach poinformowano 21 maja. W ten sposób Komitet odpowiedział na działania sędziego MTK Karima Ahmada Khana i prokuratora Rosario Salvatore Aitala.

Śledztwo wykazało, że decyzja MTK kwalifikuje się m.in. do artykułów dotyczących „świadomego pociągnięcia niewinnej osoby do odpowiedzialności karnej” oraz „przygotowania do ataku na przedstawiciela obcego państwa” – poinformowało rosyjskie ministerstwo w oświadczeniu.







