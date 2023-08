Morawiecki do opozycji: Kłamstwo to Wasza jedyna broń. Odejdźcie i przeproście

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło akcję #POdoReklamówek, w ramach której opublikowano klip z Jarosławem Kaczyńskim dotyczący bezpieczeństwa Polski. – Platforma mówi coś o bezpieczeństwie. A za ich czasów znikały jednostki wojskowe i posterunki policji. W sumie ponad tysiąc. Dzisiaj je odbudowujemy. Popatrzcie – mówi w nagraniu prezes PiS.

Morawiecki: Za PO zlikwidowano ponad 600 jednostek wojskowych

O likwidacji jednostek wojskowych mówił również Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Batalionie Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. – To, co odziedziczyliśmy po rządach PO, jeśli chodzi o polską armię, polskie wojska, to były prawdziwe zgliszcza. I nie potrzeba było do tego żadnej wojny – podkreślał premier.

Zapowiedział też publikację „mapek hańby”, które po paru godzinach opublikowano w mediach społecznościowych KPRM. – To są mapki, których nie zobaczycie państwo w TVN, także zachęcam wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć odrobinę prawdy do zerknięcia na strony internetowe, na których pokażemy tylko te główne jednostki wojskowe, które były likwidowane. To niezwykle ważne, aby poznać prawdę, aby dociec do tego, dlaczego tak się stało, że w czasach rządów Tuska likwidowana była de facto polska armia – mówił premier.

PO wypuszcza spot: PiS rozbroił Polskę

W odpowiedzi na akcję PiS, Platforma Obywatelska opublikowała spot, w którym atakuje PiS pod względem bezpieczeństwa. Zarzuca unieważnienie zakupu śmigłowców Caracal dla polskiej armii i krytykuje rządzących za działania w sprawie rakiety w Przewodowie, rakiety znalezionej pod Bydgoszczą czy wobec białoruskich śmigłowców, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Premier do opozycji: Kłamstwo to Wasza jedyna broń

W niedzielę Morawiecki odpowiedział na Twitterze krytykom rządowej polityki.

„Kłamstwo to Wasza jedyna broń. Kłamiecie bezczelnie w każdej sprawie, przy wsparciu salonu III RP” – napisał premier. „Rozbroiliście polską armię, koniec kropka. Odejdźcie i przeproście” – zaapelował.

