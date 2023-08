Kate Middleton z nową rolą? Może przejąć zaszczyt od króla Karola III

Jak informuje „The Daily Mail”, księżna Walii może wkrótce przejąć obowiązki króla Karola III w królewskim klubie Royal Thames Yacht Club. Z kolei monarcha objął zaszczytną funkcję w 2021 roku po swoim bracie – uwikłanym w liczne skandale księciu Andrzeju, który musiał wycofać się z życia publicznego.

Kate Middleton z nową rolą?

Według gazety nadzieję na to, że to właśnie Kate Middleton zostanie powierzona ta rola mają mieć sami członkowie klubu jachtowego. Gazeta podkreśla, że żona księcia Williama dała się poznać jako entuzjastka żeglarstwa. „Kate byłaby świetnym wzorem do naśladowania” – powiedział w rozmowie z „The Daily Mail” jeden ze starszych członków klubu.

Sprawa nie jest jednak taka prosta. „Problem polega na tym, że protokół królewski nakazuje jej i rodzinie królewskiej wykonać pierwszy krok” – dodał. Gazeta wyjaśnia, że w związku z tym decyzja musi pochodzić z wewnątrz instytucji — a nie z klubu jachtowego, który może tylko zasugerować kandydaturę.

Księżna Walii entuzjastką żeglarstwa

„The Daily Mail” przypomina, że przed ślubem z księciem Williamem Kate wzięła udział w imprezie wioślarskiej Sisterhood Challenge, podczas której kobiety o różnych umiejętnościach sportowych zbierały pieniądze na wybrane organizacje charytatywne.

Z kolei już jako aktywna członkini rodziny królewskiej księżna Walii brała również udział w kilku imprezach żeglarskich, „nigdy nie wahając się wskoczyć na pokład, aby przepłynąć fale z doświadczonymi żeglarzami”. Chociażby w ubiegłym roku wzięła udział w wyścigu katamaranów z żeglarzem olimpijskim Sir Benem Ainslie w Plymouth.

Z kolei w sierpniu 2019 roku Kate i William zabrali księżniczkę Charlotte i księcia George'a na wyspę Wight, gdzie wzięli udział w charytatywnych regatach King's Cup.

