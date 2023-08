Premier Morawiecki reaguje na „atak” Webera: Miarka się przebrała

Ostatnia wypowiedź Manfreda Webera, szefa Europejskiej Partii Ludowej, wywołała falę oburzenia w Polsce. Niemiecki polityk w najnowszym wywiadzie w telewizji ZDF mówił o wzniosłych wartościach, a jednocześnie krytykował Prawo i Sprawiedliwość. Weber stwierdził, że jest w stanie akceptować i współpracować jedynie z takimi formacjami politycznymi, które akceptują zasady państwa prawa.

W odpowiedzi na krytykę Webera Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym odniósł się do wypowiedzianych przez polityka słów. – Szanowni Państwo. Chcę powiedzieć, że miarka się przebrała. Jako premier polskiego rządu, który reprezentuje większość sejmową, wybraną w demokratycznych wyborach, nie pozwolę, by wybory Polaków były tak szkalowane – rozpoczął polityk. – Manfred Weber – niemiecki szef partii, do której należy Platforma Obywatelska, wymienił w niedzielę Prawo i Sprawiedliwość wśród ugrupowań, które będą przez nich zwalczane. Nazwał nas swoimi wrogami. To kolejna taka wypowiedź. Dosyć tego. Jeśli Niemcy otwarcie przyznają, że będą ingerować w wybory w Polsce, to niech staną z otwartą przyłbicą – oświadczył Morawiecki.

Premier zaproponował Weberowi udział w debacie, podczas której wymieniliby się argumentami i wyjaśnili spór na oczach milionów Polaków. – Panie Weber, proszę nie posługiwać się swoim pomocnikiem Donaldem Tuskiem. Proszę stanąć do debaty. Zarzucacie nam łamanie demokratycznych reguł? Proszę to powiedzieć milionom Polaków w telewizyjnym starciu. Zapraszam Pana na debatę 2 października. W najbliższych dniach jesteśmy gotowi rozmawiać o szczegółach takiego starcia – zadeklarował polityk.

