PiS atakuje Tuska w nowym spocie. „My na to nie pozwolimy!”

– Niemiecki polityk Manfred Weber kolejny raz atakuje wybrany przez miliony Polaków rząd Prawa i Sprawiedliwości – zaczął narrator krótkiego filmiku. Następnie słyszymy wypowiedź Manfreda Webera. „PiS w Polsce jest naszym wrogiem, będą przez nas zwalczani” – cytowano.

Tusk wiązany z Weberem

– Takie słowa kieruje do Polski szef Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska – mówił dalej narrator. Następnie przytoczono komentarz premiera Mateusza Morawieckiego. „Dosyć tego panie Weber. Proszę nie posługiwać się swoim pomocnikiem Donaldem Tuskiem” – mówił na klipie szef polskiego rządu.

„Proszę stanąć do debaty” – wzywał dalej Morawiecki. „Zarzucacie nam łamanie demokratycznych reguł. Proszę to powiedzieć milionom Polaków w telewizyjnym starciu” – kontynuował. – Donald Tusk liczy na wsparcie swoich obcych mocodawców. My na to nie pozwolimy – dodawał od siebie narrator.

Trwający 46 sekund film został opatrzony hasztagiem #TuskPomocnikWebera. W ten sposób politycy rządu chcą po raz kolejny zarzucić Donaldowi Tuskowi działanie na rzecz niemieckich, a nie polskich interesów.

PiS atakuje Tuska, ale chce rozmawiać z Weberem

Rzecznik PiS Rafał Bochenek skomentował pomysł publicznej debaty, która ma odbyć się między Mateuszem Morawieckim a Manfredem Weberem. – Nie chcemy rozmawiać z Donaldem Tuskiem, który jest de facto takim pomocnikiem, reprezentantem Niemców w Polsce. Chcemy rozmawiać z jego mocodawcami – powiedział.

– Miarka się przebrała. Jako premier polskiego rządu, który reprezentuje większość sejmową, wybraną w demokratycznych wyborach, nie pozwolę, by wybory Polaków były tak szkalowane (...) Proszę nie posługiwać się swoim pomocnikiem Donaldem Tuskiem. Proszę stanąć do debaty. Zarzucacie nam łamanie demokratycznych reguł? Proszę to powiedzieć milionom Polaków w telewizyjnym starciu. Zapraszam Pana na debatę 2 października – deklarował Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

Oburzenie po słowach Manfreda Webera. Szydło: Herr Weber, zostaw Polskę w spokojuCzytaj też:

Morawiecki punktuje spot Tuska. „Farbowany polityczny lis”