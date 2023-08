To ona może zostać następczynią Adama Niedzielskiego. Kim jest Katarzyna Sójka?

Katarzyna Sójka otrzymała od Mateusza Morawieckiego możliwość zastąpienia na stanowisku ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. – Jest dobrze do tej roli przygotowana, to lekarka, internistka, bardzo ceniona przez pacjentów – mówił o posłance premier. Co jeszcze wiadomo o polityk?