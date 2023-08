Prezydent powołał nową minister zdrowia. Katarzyna Sójka zaprzysiężona

Prezydent Andrzej Duda powołał w czwartek Katarzynę Sójkę na nową minister zdrowia.

–Słyszałem taki jeden komplement, który się powtarzał. „Zwykły lekarz”. Bardzo się cieszę, że jest pani „zwykłym lekarzem” internistą, który na co dzień przyjmuje pacjentów, pracuje w szpitalu powiatowym, poradniach i wie, co to znaczy praca „zwykłego lekarza” w terenie. Wie, jakie są problemy zwykłej poradni. To ma fundamentalne znaczenie – mówił prezydent w trakcie przemówienia, po złożeniu przysięgi przez nową minister. –I drugi komplement, który słyszałem pod adresem pani minister, „lubią ją ludzie” – dodał.

Katarzyna Sójka nową minister zdrowia

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Sójka ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Z zawodu jest lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych. Pracowała w szpitalach w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie się urodziła oraz w Kępnie. Pracowała też w przychodniach w Mikstacie i Ostrzeszowie. Katarzyna Sójka jest też inżynierem-leśnikiem. Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Prywatnie ma trójkę dzieci. W 2018 r., startując z list Prawa i Sprawiedliwości, wybrano ją na radną powiatu ostrzeszowskiego, gdzie została wiceprzewodniczącą.

Rok później Katarzyna Sójka wystartowała w wyborach do Sejmu. Uzyskała mandat startując z 10. pozycji z okręgu Kaliszu. Zagłosowało na nią 15 860 osób. Podczas obecnej kadencji ma na koncie 24 wystąpienia na posiedzeniach Sejmu. Katarzyna Sójka złożyła 25 interpelacji, dwa zapytania oraz osiem pytań w sprawach bieżących, którym nadano bieg. Jeśli chodzi o komisję zdrowia, w 2022 r. złożyła tylko pięć interpelacji.

Na stanowisku Katarzyna Sójka zastąpi zdymisjonowanego ministra Adama Niedzielskiego. Minister pożegnał się z funkcją w związku z jego reakcją na materiał TVN o problemach z wystawianiem e-recept. „Lekarz Piotr Pisula, szpital miejski w Poznaniu wczoraj w Fakty TVN: «żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty». Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to fakty. Jakie kłamstwa czekają nas dziś” – napisał były już minister zdrowia na Twitterze. Zarzucono mu, że złamał zasady RODO i upublicznił dane wrażliwe pacjenta.

