Prezydent powołał nową minister zdrowia. Katarzyna Sójka zaprzysiężona

Prezydent Andrzej Duda powołał w czwartek Katarzynę Sójkę na nową minister zdrowia.

–Bardzo się cieszę, że jest pani „zwykłym lekarzem”, który na co dzień przyjmuje pacjentów, pracuje w szpitalu powiatowym, poradniach i wie, co to znaczy praca „zwykłego lekarza” w terenie. Wie, jakie są problemy zwykłej poradni. To ma fundamentalne znaczenie – mówił prezydent po zaprzysiężeniu minister.

Katarzyna Sójka nową minister zdrowia

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Sójka ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Z zawodu jest lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych. Pracowała w szpitalach w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie się urodziła oraz w Kępnie. Pracowała też w przychodniach w Mikstacie i Ostrzeszowie. Katarzyna Sójka jest też inżynierem-leśnikiem. Ukończyła Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Prywatnie ma trójkę dzieci. W 2018 r., startując z list Prawa i Sprawiedliwości, wybrano ją na radną powiatu ostrzeszowskiego, gdzie została wiceprzewodniczącą.

Rok później Katarzyna Sójka wystartowała w wyborach do Sejmu. Uzyskała mandat startując z 10. pozycji z okręgu Kaliszu. Zagłosowało na nią 15 860 osób. Podczas obecnej kadencji ma na koncie 24 wystąpienia na posiedzeniach Sejmu. Katarzyna Sójka złożyła 25 interpelacji, dwa zapytania oraz osiem pytań w sprawach bieżących, którym nadano bieg. Jeśli chodzi o komisję zdrowia, w 2022 r. złożyła tylko pięć interpelacji.

Na stanowisku Katarzyna Sójka zastąpi zdymisjonowanego ministra Adama Niedzielskiego. Minister pożegnał się z funkcją w związku z jego reakcją na materiał TVN o problemach z wystawianiem e-recept. „Lekarz Piotr Pisula, szpital miejski w Poznaniu wczoraj w Fakty TVN: «żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty». Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to fakty. Jakie kłamstwa czekają nas dziś” – napisał były już minister zdrowia na Twitterze. Zarzucono mu, że złamał zasady RODO i upublicznił dane wrażliwe pacjenta.

