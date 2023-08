Premier odpowiedział posłance KO. „Tusk wieje i zwiewa idealnie”

We wtorek, 8 sierpnia w Legionowe odbył się wiec wyborczy Donalda Tuska. Organizatorzy poinformowali, że na wydarzeniu pojawiło się kilka tysięcy osób. – Października piętnastego pogonimy Kaczyńskiego – powiedział na spotkaniu otwartym lider Koalicji Obywatelskiej. Tusk odniósł się między innymi do kwestii dymisji ministra zdrowia oraz bezpieczeństwa w kraju.

Morawiecki odpowiedział posłance Gajewskiej

Wystąpienie lidera KO zapowiedziała posłanka Kinga Gajewska. – Ludzie są jak wiatr. Jedni przelatują przez życie i nic po nich nie zostaje. Drudzy dmą jak wichry, jak huragan, co te drzewa powala. Ale są tacy, co wieją w sam raz. Tak, żeby wszystko na czas mogło kwitnąć i owocować i po tych ludziach zostanie piękno naszego świata, a my 15 października będziemy zbierali te owoce. Przed nami też ten, który wieje idealnie – Donald Tusk – powiedziała w Legionowie.

Mateusz Morawiecki opublikował na Twitterze nagranie, w którym odniósł się do słów posłanki. – No tak. Trudno się z tym nie zgodzić. Rzeczywiście Tusk wieje i zwiewa idealnie – rozpoczął premier. – Tak jak zwiał z Polski do Brukseli, chociaż mówił, że nigdy tego nie zrobi – stwierdził Morawiecki.

Premier: Donald wieje jak zawieje

W dalszej części nagrania prezes Rady Ministrów zestawił ze sobą dwie wypowiedzi lidera KO. – Nie wybieram się do Brukseli – stwierdził w pierwszej z nich Donald Tusk. Kolejne archiwalne nagranie przedstawia początek jego urzędu w Radzie Europejskiej.– Przychodzę tu do Brukseli z kraju... – powiedział w drugim materiale.

Nagranie opublikowane przez Mateusza Morawieckiego zakończyło zdjęcie lidera KO z podpisem „Nie daj mu się znów nabrać”. Premier opatrzył wideo dodatkowym opisem: „Donald wieje jak zawieje”.

