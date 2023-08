Nowa minister zdrowia po pierwszym dniu pracy. Wyróżniła trzy osoby

Katarzyna Sójka w związku z pierwszym dniem pracy jako minister zdrowia nagrała film. Zaznaczyła, że kolejne dni będą skupione na dialogu z pacjentami, środowiskami zawodów medycznych czy z uczestnikami ochrony zdrowia. Posłanka PiS dodała, że wkrótce wystąpi z zaproszeniem do tych rozmów. – Nie ma teraz czasu do stracenia, dlatego musimy zacząć już teraz realizować nasz plan troski o dobro pacjentów – powiedziała Sójka.

Nowa minister zdrowia zaznaczyła, że będzie kontynuować ważne projekty swojego poprzednika Adama Niedzielskiego. Sójka podziękowała mu za poświęcenie i dobre zarządzanie podczas światowej pandemii COVID-19. – Do tych projektów dołączą kolejne związane z rosnącymi nakładami na ochronę zdrowia. Musimy starać się o jak najlepszy dostęp do leków i musimy ułatwiać naszym pacjentom jak najlepsze warunki poruszania się po naszym systemie – mówiła.

Pierwszy dzień pracy następczyni Adama Niedzielskiego. Nagranie nowej minister zdrowia

Posłanka PiS kontynuowała, że „trzeba ułatwić warunki pracy lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, diagnostom laboratoryjnym i innym pracownikom w ochronie zdrowia, aby mogli swobodnie wykorzystywać swoje umiejętności i kwalifikacje do tego, aby pomagać jak najlepiej swoim pacjentom”. – To wyzwania, którym trzeba sprostać. Zabieramy się do pracy – podsumowała Sójka.

We wcześniejszym wpisie nowa minister zdrowia podziękowała za powierzenie jej misji kierowania resortem. Wyrazy wdzięczności złożyła na ręce prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. „Przystępujemy do ciężkiej pracy, bo najważniejsze jest dobro pacjentów. To z nimi jako pierwszymi będziemy rozmawiać o ich oczekiwaniach, potrzebach i codziennych zmaganiach z systemem ochrony zdrowia” – napisała.

