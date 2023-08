Rosyjski propagandysta krzyczał na antenie. „Cały świat się z nas śmieje”

Władimir Sołowjow to jeden z czołowych rosyjskich propagandzistów. W swoim transmitowanym na żywo codziennym programie Sołowjow LIVE, Rosjanin komentuje bieżące wydarzenia, najczęściej w pełnych nadmiernie, wręcz teatralnie pokazywanych emocji.

Wściekły Sołowjow uderza w rosyjskich deputowanych. „Proszę to wytłumaczyć”

Fragment czwartkowego programu propagandzisty, w którym ten zaczął atakować rosyjski bank centralny i posłów do rosyjskiej Dumy w kontekście szorującego po dnie rubla, zaczął wiralowo krążyć po ukraińskim internecie. Warto zaznaczyć, że wypowiedzi w poniższym, najczęściej udostępnianym nagraniu, wypowiedzi Sołowjowa są połączone w odwrotnej kolejności chronologicznej (widać to po czasie w lewym dolnym rogu ekranu).

– Nie wyjaśniają nawet, dlaczego, do cholery, kurs wymiany jest tak wysoki. Cały świat się z nas teraz śmieje, że rubel jest najsłabszą walutą – krzyczał propagandzista. – To dzięki genialnej polityce Banku Centralnego – ironizował.

W dalszej części zwrócił się wprost do rosyjskich deputowanych do Dumy. – Mam pytanie do wszystkich deputowanych do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Powiedzcie mi, proszę, czy nie zauważacie, jaki kurs walut mamy teraz w kraju? Powiedzcie, proszę, czy złożyliście przynajmniej jedną prośbę do Banku Centralnego, żeby ci ludzie przyszli i publicznie wyjaśnili, co się dzieje? Proszę wytłumaczyć krajowi, co się dzieje – mówił już spokojniejszym tonem.

Podkreślał też, że taka polityka doprowadzi do wzrostu inflacji tuż przed wyborami w Rosji.

Gwałtowny spadek wartości rubla

Na początku tygodnia kurs rubla zbliżył się do 100 za dolara, co oznacza, że w ciągu roku spadł o 25 procent. Rosyjska waluta nie była tak słaba od rozpoczęcia przez Władimira Putina zbrodniczej wojny w Ukrainie. Tąpnięcie z marca zeszłego roku zostało jednak powstrzymane bardzo agresywną polityką monetarną centralnego banku Rosji. Jednak w oficjalnych danych, które przedstawiono pod koniec lipca, analitycy zauważyli, że Rosja przestała interweniować na rynku walutowym. Był to początek problemów rubla, którego kurs zaczął gwałtownie nurkować.

Teraz rosyjski bank centralny usiłuje ratować własną walutę, dlatego w czwartek zdecydował o wstrzymaniu zakupów obcych walut, żeby stabilizować kurs. Posunięcie banku centralnego powinno pomóc wzmocnić rubla, ponieważ gdy bank wydaje ruble na zakup obcej waluty, zwiększa podaż rubli w obiegu, obniżając ich wartość.

