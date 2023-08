Mateusz Morawiecki ostrzega przed Donaldem Tuskiem. „Co będą mieli z tego Polacy?”

Mateusz Morawiecki zamieścił w mediach społecznościowych nagranie. „Sami zobaczcie… gdzie są nasze pieniądze z prywatyzacji?” – zajawił materiał premier. – Słuchajcie, pokażę wam jeden wykres, o którym rzadko się mówi, a jest po prostu porażający. Tak ekipa Tuska wyprzedawała dobra narodowe, aktywa prawie tysiąca spółek wyprzedała za około 57 miliardów – mówił na wstępie Morawiecki.

Po zaprezentowaniu planszy z przychodami z prywatyzacji w latach 2008 – 2015 zaprezentowano kolejną z wartością aktywów przekazanych z Otwartych Funduszy Emerytalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szef rządu wyjaśnił w dalszej części, co stało się z pieniędzmi. – Przejedli je, bo nie potrafią rządzić. I jeszcze zabrali nasze pieniądze OFE, podnieśli podatek VAT – wymieniał Morawiecki.

Mateusz Morawiecki zaprezentował nagranie. „Zatrzymaliśmy haniebny proceder”

– My zatrzymaliśmy tamten haniebny proceder, a nawet go odwróciliśmy. Odkupiliśmy bank Pekao S.A., Polskie Koleje Linowe, PKP Energetyka, Bank Przemysłowo-Handlowy, Stocznię Gdańską i wiele, wiele innych. Spółki, na które państwo ma wpływ, podczas kryzysów pomagały Polakom – kontynuował premier.

– Sami to widzieliście. Np. w kryzysie COVID-19, w kryzysie na rynkach węgla i gazu wywołanych przez Rosję. Mogliśmy wtedy pomagać Polakom również dlatego, że przejęliśmy kontrolę nad kluczowymi firmami. Jak wróci Tusk, to znowu zacznie sprzedawać na potęgę, bo nic innego nie potrafi. A co będą mieli z tego Polacy? – zakończył Morawiecki.

Jarosław Kaczyński ujawnił pierwsze pytanie ws. referendum

Prawo i Sprawiedliwość w piątek 11 sierpnia ujawniło pierwsze pytanie, które zajdzie się w referendum przeprowadzonym w tym samym dniu co wybory parlamentarne 2023. Będzie ono brzmiało: „Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?”. Jarosław Kaczyński tłumaczył, że takie plany ma zaplecze lidera PO, a świadczyć ma o tym ekonomisty Bogusława Grabowskiego, według którego firmy paliwowe, energetyczne, porty i lotniska powinny być prywatne.

