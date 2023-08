Mateusz Morawiecki o „bólu w szeregach PO”. Przemysław Czarnek: Nie wstyd wam?

„Ale ból w szeregach PO i sprzyjających jej mediach! Zapytam więc drugi raz: gdzie są nasze pieniądze z waszej prywatyzacji? Jakie programy dla ludzi uruchomiliście za 57,8 mld zł?” – napisał w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki.

Premier o „bólu w szeregach Platformy Obywatelskiej”. Przemysław Czarnek: Nie wstyd wam?

„Gdzie te miliardy drodzy państwo z PO i PSL? Komu je daliście? Na co wydaliście? A do tego: nie wstyd wam? Budżet dziś to ponad 600 mld zł, a za waszych czasów tylko niecałe 300 mld zł!!! Gdzie te miliardy?” – nawiązał do wpisu szefa rządu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Premierowi odpowiedział m.in. Marek Belka. „Mateuszu, to właśnie ty doradzałeś, jak te nasze pieniądze zagospodarować. W banku, którego ty byłeś szefem, twoi ludzie doradzali przy prywatyzacji. Czy moglibyście – ty, twój szef i reszta waszej kliki – przestać traktować nas Polaków, jak idiotów?” – napisał były premier.

Mateusz Morawiecki o prywatyzacji. „Zatrzymaliśmy haniebny proceder”

Dzień wcześniej Morawiecki nagrał film, na którym pytał: „Gdzie są nasze pieniądze z prywatyzacji?”. – Pokażę wam jeden wykres, o którym rzadko się mówi, a jest po prostu porażający. Tak ekipa Tuska wyprzedawała dobra narodowe, aktywa prawie tysiąca spółek wyprzedała za około 57 miliardów. Przejedli je, bo nie potrafią rządzić. I jeszcze zabrali nasze pieniądze OFE, podnieśli podatek VAT – mówił szef rządu.

Morawiecki podkreślił, że jego ekipa „zatrzymała haniebny proceder, a nawet go odwróciła”. Premier wymienił spółki, które zostały odkupione. – Jak wróci Tusk, to znowu zacznie sprzedawać na potęgę, bo nic innego nie potrafi. A co będą mieli z tego Polacy? – podsumował na filmie Morawiecki.

Czytaj też:

Mateusz Morawiecki ostrzega przed Donaldem Tuskiem. „Co będą mieli z tego Polacy?”Czytaj też:

Morawiecki nie zostawił suchej nitki na PO. „Przejadła, skonsumowała te wielkie pieniądze”