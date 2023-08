Spięcie liderów. Tusk odpowiedział Morawieckiemu: Poszukaj ich na swoich prywatnych kontach

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński ujawnił pierwsze pytanie, które PiS chce zadać Polakom w referendum. Brzmi ono: „Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?”. Z kolei drugie pytanie zaprezentowała w sobotę była premier Beata Szydło. Jego treść to: „Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?”.

Tusk odpowiada Morawieckiemu

Propozycje PiS wywołały polityczną burzę. W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja. Włączył się w nią też premier Mateusz Morawiecki.

„Ale ból w szeregach PO i sprzyjających jej mediach! Zapytam więc drugi raz: gdzie są nasze pieniądze z waszej prywatyzacji? Jakie programy dla ludzi uruchomiliście za 57,8 mld zł?" – napisał w sobotę szef rządu na platformie X.

Po kilku godzinach na wpis Morawieckiego zareagował Donald Tusk. „Jako były prezes banku kręcący się gorliwie przy tamtych prywatyzacjach poszukaj ich na swoich prywatnych kontach” – odpisał mu przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Premier pokazał wykres

Premier już w piątek zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym odnosił się do pierwszego pytania referendalnego. – Pokażę wam jeden wykres, o którym rzadko się mówi, a jest po prostu porażający. Tak ekipa Tuska wyprzedawała dobra narodowe, aktywa prawie tysiąca spółek wyprzedała za około 57 miliardów. Przejedli je, bo nie potrafią rządzić. I jeszcze zabrali nasze pieniądze OFE, podnieśli podatek VAT – mówi na nagraniu szef rządu.

Morawiecki podkreśla w nim, że to jego ekipa „zatrzymała haniebny proceder, a nawet go odwróciła”, i wymienia spółki, które zostały odkupione. – Jak wróci Tusk, to znowu zacznie sprzedawać na potęgę, bo nic innego nie potrafi. A co będą mieli z tego Polacy? – pyta szef rządu.

