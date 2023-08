Rząd zajmie się pytaniami referendalnymi. Morawiecki wskazał termin

W niedzielę rano premier Mateusz Morawiecki ujawnił trzecie pytanie, które pojawi się w referendum. Brzmi ono: „Czy popierasz przyjęcie tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską?”.

Z kolei w południe szef rządu wygłosił oświadczenie dla mediów w Stężycy, w którym odniósł się do tego tematu.

Morawiecki: Mieliśmy do czynienia z koszmarną polityką multi-kulti

Morawiecki stwierdził, że „problem z nielegalną imigracją jest trudno gojącą się raną na ciele całej Europy”. – Mieliśmy do czynienia z koszmarną, tragiczną polityką multi-kulti. Polityka multi-kulti to polityka zapraszania wszystkich, niezależnie od tego, kto ma jaką tradycję, kulturę, preferencje. To pani Merkel, pan Tusk i pan Weber mieli decydować, kto wjeżdża na terytorium jakiego kraju. Gdyby nie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w 2015 r. taką mielibyśmy rzeczywistość – przekonywał szef rządu.

– Rząd PO, mamy na to dowody, przygotowywał dziesiątki tysięcy miejsc dla nielegalnych imigrantów, taka była wtedy rzeczywistość. Co robił wtedy pan Tusk? Straszył konsekwencjami, czyli karami za nieprzyjmowanie nielegalnych imigrantów, straszył konsekwencjami za brak podporzadkowania się tej brutalnej polityce z Berlina i z Brukseli – mówił.

Morawiecki wskazał jednak, że to rząd „postawił twarde weto”. – Ja postawiłem twarde weto w czerwcu 2018 r. (...) Powiedziałem, że nie ma naszej zgody na przyjmowanie nielegalnej imigranci – podkreślił.

„Polska jednym z najbezpieczniejszych krajów świata”

Zdaniem premiera imigranci oznaczają „ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa”. – To oznacza splądrowane sklepy i szpitale, zniszczone szkoły i kościoły, zagrożenie na ulicach, dzielnice grozy, getta w miastach, do których boi się wkroczyć policja – wyliczał.

Morawiecki oświadczył, że „Polska jest dzisiaj jednym z najbezpieczniejszych krajów Europy, a praktycznie również jednym z najbezpieczniejszych krajów świata” i podkreślał, że stało się tak dzięki temu, że to „rząd PiS kładł przez ostatnie lata ogromny nacisk na bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo zewnętrzne i na suwerenność podejmowania decyzji przez nas”.

Szef rządu wskazał, że „teraz jest kolejny rozdział opowieści pod tytułem nielegalna imigracja”, który „został otwarty przez Komisję Europejską”. – Dzisiaj grożą nam potwornymi krajami za nieprzyjmowanie nielegalnej imigracji. Co to jest? Do czego oni chcą doprowadzić? Oni chcą nam meblować nasz dom – mówił.

„PO to partia przymusu”

– Grupa Webera prowadzi do destabilizacji Polski już teraz. Grupa Webera, nie przejęzyczyłem się, do której należy Tusk w pierwszej kolejności jako pomocnik Webera. Cała ta grupa, działająca pod dyktando oszalałych eurokratów, chce doprowadzić do tego, żeby u nas było multi-kulti, żeby u nas był przymus – podkreślił Morawiecki.

W tym kontekście szef rządu stwierdził, że „Platforma Obywatelska jest partią przymusu”. – Przymus pracowania do 67. roku życia. Nie, zapytamy o to w referendum. Przymus wyprzedaży majątku narodowego dlatego, że budżet był dziurawy jak sito. Nie, zapytamy o to w referendum również. Przymus przyjmowania nielegalnej imigracji. O to także zapytamy – wyliczał.

Morawiecki przekonywał również, że „Donald Tusk to niezwykle niebezpiecznym szkodnikiem i wielkim zagrożeniem dla polskich rodzin”.

Czytaj też:

Spięcie liderów. Tusk odpowiedział Morawieckiemu: Poszukaj ich na swoich prywatnych kontachCzytaj też:

Beata Szydło tłumaczy, skąd kwestia wieku emerytalnego w referendum. „Zaniepokojeni ludzie pytają”