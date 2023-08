Jarosław Kaczyński o tępieniu zdrajców. „Jest potężny obóz zdrady narodowej”

Jarosław Kaczyński pojawił się na pikniku wojskowym w Zawichoście. – Bardzo ważna sprawa, żeby nasze społeczeństwo, które żyło w przeświadczeniu, że czas wojen się skończył, żeby uświadamiało sobie, że niestety tak nie jest. To prawda straszliwie bolesna. Mamy wojnę tuż pod naszą granicą i nie ma żadnej gwarancji, że pewnego dnia się przesunie także i tu – zaczął prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Prezes PiS o potrzebie obrony patriotyzmu

Lider Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że „trzeba bronić patriotyzmu i go budować, bo osoby, które były u władzy przez lata na ogół tego nie robiły”. – Ktoś tutaj powiedział, że zdrajców trzeba tępić. Tak, trzeba ich moralnie tępić, bo w Polsce jest potężny obóz zdrady narodowej, który dzisiaj zabiega o władzę, który nas rozbrajał w sensie czysto militarnym, moralnym, jak i każdym innym – mówił Kaczyński.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się głosów, które zarzucają jego partii dokonywanie nadużyć. – U nas grzesznicy też się zdarzają. My nie mówimy, że jesteśmy partią aniołów – przyznał Kaczyński. Lider Zjednoczonej Prawicy przekonywał, że karygodne przypadki są karane, przedmiotem śledztwa, a nie kiedy zapadają też wyroki.

Osobliwe porównanie Jarosława Kaczyńskiego. „Jak mrówka do czterotonowego słonia”

– To jest w stosunku do tego, co oni wyczyniali, to jest jak mrówka do słonia. Ta mrówka istnieje, ja nie przeczę, tylko po drugiej stronie stoi taki indyjski czterotonowy słoń – argumentował Kaczyński. Prezes PiS ostrzegał, że ludziom można wmówić, że „ktoś bardzo uczciwy, nic niemający, jest wielkim złodziejem, a jak nie ma wielkiego majątku, to pewnie go gdzieś schował”.

– Można też wmówić, że ktoś, kto jest ostatnim łobuzem i złodziejem, że to szlachetny człowiek – porównał Kaczyński. Lider Zjednoczonej Prawicy podsumował, że „władzy lepszej niż ta, która jest w tej chwili, nie będzie”. – Nie jest ona doskonała, ja to przyznaję, ale ona dla Polski zrobiła bardzo dużo – zakończył.

Czytaj też:

Kaczyński nagle przerwał przemówienie i zareagował. „Bardzo kocham prezesa”Czytaj też:

Kaczyński o „planach” Tuska: Połowa Polaków doświadczy tego, co Ukraińcy na terenach okupowanych