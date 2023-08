Leszek Miller kpi z defilady 15 sierpnia. „Najpierw amazonka na koniu, potem mieszkańcy Podlasia”

Leszek Miller na antenie TVN24 ocenił, że obecna kampania wyborcza będzie inne niż te na przestrzeni ostatnich lat. – Stawka jest inna. PiS nie walczy, żeby tylko zostać w polityce, czy żeby w niej być. PiS walczy, żeby być na wolności. I w związku z tym uczyni wszystko, co będzie mógł, żeby pozostać na wolności. To znaczy, żeby wygrać te wybory – podkreślił były premier.

Były premier: Mateusz Morawiecki nie wygra z Donaldem Tuskiem

Europoseł odniósł się też do Mateusza Morawieckiego, który uderza w Donalda Tuska. Zdaniem Millera premier „na pewno przegra” z liderem PO. – Z Tuskiem dzisiaj nikt nie wygra. Jest jedynym politykiem, który na przykład w takim bezpośrednim starciu, jeden na jeden, gdzieś w czasie kampanii wyborczej, pokona każdego. I ponieważ w PiS-ie jest taka świadomość, to stąd ta zajadłość w krytykowaniu Tuska – mówił były premier.

Miller mówił też o defiladzie. – Na czele tej defilady powinna jechać amazonka na koniu, która znalazła rakietę w Bydgoszczy. Za nią mieszkańcy Podlasia, którzy za pomocą swoich telefonów sfotografowali bezkarnie latające po polskim niebie helikoptery (z Białorusi – red.), a w trzecim planie ktoś, kto znajdzie zapalnik – ironizował europoseł.

Leszek Miller: Po raz pierwszy w życiu nie będę głosował na Lewicę

Były premier żałował, że doszło do jednej listy opozycji. Miller wyjaśniał, że „niezależnie od poglądów politycznych trzeba głosować na to ugrupowanie, które ma szansę wygrać, czyli Koalicję Obywatelską”. – Ja po raz pierwszy w życiu nie będę głosował na Lewicę, tylko będę głosował na polityka Koalicji Obywatelskiej. Właśnie z uwagi na to, żeby przyłączyć się do tej grupy, która powiększa szanse tej partii w wygraniu wyborów – przyznał europoseł.

