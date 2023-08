Spięcie na pikniku 800 plus pomiędzy wójtem z PiS i posłem PO. „Ręki mu nie podam”

Jeden z rządowych pikników rodzinnych 800 plus odbył się w sobotę 12 sierpnia w Lanckoronie (woj. małopolskie). Wójt gminy Tadeusz Łopata opowiedział, że poprzedniej nocy ktoś oplakatował całe miasto. Na plakatach znajdował się napis: „Wybierz mądre władze, albo wszyscy skończymy przy łopacie”. Na grafice widać człowieka z łopatą, ale według wójta sprząta fekalia.

Taki plakat znalazł się również na bramie do domu Łopaty – relacjonuje Onet. – Tak się nie robi, żeby w taki piękny dzień ten piknik próbować zbojkotować – komentował wójt. Dodał, że policja szuka wandali, a plakaty zniknęły przed przyjazdem gości do Lanckorony.

Tadeusz Łopata o obwinia opozycje o oplakatowanie miasta przed rządowym piknikiem 800 plus

Łopata obwinił za akcję opozycję, która w 2015 r. nie podała mu ręki. – Kiedy udałem się wtedy do marszałka czy wojewody, nie podali mi ręki, bo byłem z obcej opcji. Dlaczego ich tu nie ma, nie przyjdą do mnie do biura? Dlaczego nie powiedzą prosto w oczy, o co im chodzi? – mówił wójt.

Na rządowym pikniku obecny był jednak Marek Sowa z PO, z którym Łopata miewał już wcześniej zatargi. Wójt w 2021 r. próbował wyprosić posła z konferencji organizowanej na rynku. Podczas spotkania na rządowym pikniku również doszło do spięcia pomiędzy politykami. – Tusk wam mieszkania wybudował! – krzyczał do Łopaty Sowa.

Awantura na rządowym pikniku z udziałem wójta z PiS i posła PO. „Chce pan drugi raz stąd wyjść?”

– Tak, tak. Pan mi do dzisiaj nie odpowiedział na interpelację! Chce pan drugi raz stąd wyjść? – odpowiadał wójt. Poseł Platformy Obywatelskiej dopytywał, czy Łopata znowu chce go wyrzucić. Scysję udało się załagodzić dzięki wojewodzie. – On mi kiedyś ręki nie podał, tak ja mu też nie podam. Ja mu na imprezy Platformy się nie wpraszam – tłumaczył całą historię wójt.

