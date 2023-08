Tusk zaproponował własne pytanie do referendum. „Czy jesteś za budową prawdziwej bariery?”

W poniedziałek, 14 sierpnia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił czwarte pytanie referendalne. „Czy popierasz likwidację bariery na granicy RP z Republiką Białorusi?” – usłyszeliśmy w krótkim nagraniu opublikowanym na profilu Prawa i Sprawiedliwości. W ten sam sposób przedstawiono trzy poprzednie pytania, które odczytali Jarosław Kaczyński, Beata Szydło oraz Mateusz Morawiecki.

Czwarte pytanie referendalne. Odpowiedź Tuska

Donald Tusk odniósł się do pytania sformułowanego przez PiS. „Ponieważ przez płot Błaszczaka przedostaje się do Polski codziennie rekordowo dużo migrantów, właściwe pytanie powinno brzmieć: czy jesteś za budową prawdziwej bariery na granicy z Białorusią?” – napisał na Twitterze. Lider Koalicji Obywatelskiej nawiązał do licznych przypadków nielegalnego przekraczania granicy przez cudzoziemców. Straż graniczna codziennie informuje o kolejnych migrantach zatrzymanych na terytorium Polski w pobliżu białoruskiej granicy.

twitter

Wpis Donalda Tuska spotkał się z krytyką ze strony posłanki Lewicy, Anny Marii Żukowskiej. „A więc to w ten sposób… Czyli teraz dwie największe siły polityczne w Polsce będą toczyć bój o to, która chce więcej trupów w lasach. Co Pan Donald Tusk proponuje za barierę? Ogniową?” – napisała na Twitterze.

twitter

Błaszczak odpowiedział liderowi KO

Do słów lidera KO odnieśli się także przedstawiciele Konfederacji. „I namawialibyście do głosowania przeciw z reklamówką z IKEI i pizzą w ręku? (...) Przypominamy, że KO głosowało PRZECIWKO budowie muru na granicy z Białorusią” – napisali na oficjalnym profilu partii, wypominając Tuskowi zmianę podejścia do kwestii nielegalnej migracji.

twitter

Podobne zarzuty wobec polityków KO sformułował w swojej odpowiedzi Mariusz Błaszczak. „Bariera działa Panie Tusk! Od strony białoruskiej zatrzymuje tłumy nielegalnych imigrantów, a od polskiej, wyprawy posłów PO z pizzą i torbami reklamowymi” – napisał na Twitterze.

twitter

Czytaj też:

Lewica zapowiada bojkot referendum. „Nie dajmy się nabrać na oszustwo wyborcze”Czytaj też:

Referendum nie zamknie sprawy wieku emerytalnego. Alternatywą są głosowe świadczenia