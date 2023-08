Leszek Miller nie zagłosuje na Lewicę. Zaskakująca deklaracja byłego szefa SLD

Leszek Miller od pewnego czasu coraz mniej związany jest z Lewicą, której przewodniczy nielubiany przez niego Włodzimierz Czarzasty. Takiej deklaracji wyborczej chyba jednak mało kto się po nim spodziewał. Na antenie TVN24 oznajmił on właśnie, że po raz pierwszy w życiu nie zagłosuje na partię stricte lewicową, czyli Nową Lewicę. Zamiast tego wybierze właśnie KO.

Miller: Pierwszy raz nie będę głosował na Lewicę

– PiS nie walczy tylko, żeby zostać w polityce, czy żeby być w polityce. PiS walczy, żeby być na wolności. I w związku z tym uczyni wszystko, co będzie mógł, żeby pozostać na wolności. To znaczy, żeby wygrać te wybory – podkreślał były premier. Stwierdził też, że jedynym politykiem zdolnym do pokonania każdego jeden na jeden jest szef PO, Donald Tusk.

– Ponieważ nie udało się uczynić jednej listy kandydatów do Sejmu, teraz my, wyborcy, powinniśmy uczynić jedną listę wyborców do Sejmu. To znaczy: niezależnie od naszych poglądów politycznych głosować na to ugrupowanie, które ma szansę wygrać – mówił, sugerując głosowanie na największą partię opozycyjną.

– Powiem wprost, że ja po raz pierwszy w życiu nie będę głosował na Lewicę, tylko będę głosował na polityka KO. Właśnie z uwagi na to, żeby przyłączyć się do tej grupy, która powiększa szanse tej partii w wygraniu wyborów – zadeklarował Leszek Miller.

Miller w rozmowie z „Wprost” chwalił Tuska

– Myślę, że jeśli PiS uzna, że nie wygra tych wyborów, jest w stanie przełożyć je pod byle pretekstem, ogłaszając na przykład stan wyjątkowy i przesuwając wybory o kilka miesięcy. (...) Mówię ciepło o Donaldzie Tusku, bo to jedyny lider, który jest w stanie pokonać Kaczyńskiego i wygrać z PiS. Tusk jest poza konkurencją. I dla Czarzastego, i dla Hołowni czy Kosiniaka-Kamysza. Niechęć liderów opozycji wynika z tego, że oni się po prostu go boją – mówił w rozmowie z „Wprost” Leszek Miller, były premier i były przewodniczący SLD.

