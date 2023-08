Poważne kłopoty Trumpa. 41 zarzutów dla jego i doradców

Wielka ława przysięgłych stanu Georgia wydała akt oskarżenia oskarżający go o wysiłki zmierzające do unieważnienia jego przegranej w wyborach w 2020 r. z Demokratą Joe Bidenem.

Zarzuty, wniesione przez prokuratora okręgowego hrabstwa Fulton, Fani Willisa, zwiększają prawne kłopoty Trumpa, który jest liderem w wyścigu o republikańską nominację w wyborach prezydenckich w 2024 roku.

Akt oskarżenia wobec Trumpa

W 98-stronicowym akcie oskarżenia wymieniono dziewiętnastu oskarżonych i 41 zarzutów. Wszyscy oskarżeni usłyszeli zarzuty wymuszania haraczy, co wiąże się z karą do 20 lat więzienia. Wśród pozostałych oskarżonych znaleźli się Mark Meadows, były szef personelu Białego Domu Trumpa, oraz prawnicy Rudy Giuliani i John Eastman.

Sprawa wynika z rozmowy telefonicznej z 2 stycznia 2021 r., w której Trump wezwał najwyższego urzędnika wyborczego Georgii, Brada Raffenspergera, do „znalezienia” wystarczającej liczby głosów, aby odwrócić swoją niewielką stratę w stanie. Raffensperger odmówił. Cztery dni później zwolennicy Trumpa szturmowali Kapitol, bezskutecznie próbując uniemożliwić ustawodawcom poświadczenie zwycięstwa Joe Bidena.

Akt oskarżenia wymienia szereg przestępstw, które Trump lub jego współpracownicy rzekomo popełnili, w tym fałszywe zeznania przed ustawodawcami, że doszło do oszustwa wyborczego i nakłanianie urzędników państwowych do naruszenia przysięgi urzędu poprzez zmianę wyników wyborów.

Prokuratorzy wspomnieli również o naruszeniu systemu głosowania w wiejskim hrabstwie Georgia i nękaniu pracownika wyborczego, który stał się przedmiotem teorii spiskowych.

Trump nie przyznał się już do winy w trzech sprawach karnych. Czeka go proces w stanie Nowy Jork, który rozpocznie się 25 marca 2024 r., związany z płatnością za milczenie na rzecz gwiazdy porno, oraz proces na Florydzie, który rozpocznie się 20 maja w sprawie federalnych dokumentów niejawnych. W obu przypadkach Trump nie przyznał się do winy.

Trzeci akt oskarżenia, w sądzie federalnym w Waszyngtonie, oskarża go o nielegalne dążenie do obalenia porażki wyborczej w 2020 roku. Trump zaprzecza popełnieniu wykroczenia również w tej sprawie, a data rozprawy nie została jeszcze ustalona.

