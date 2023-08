Donald Tusk złożył życzenia żołnierzom. Przy okazji wbił szpilę rywalom

Za pośrednictwem Twittera lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk we wtorek 15 sierpnia złożył życzenia polskim wojskowym. „Życzę wszystkim naszym żołnierzom w dniu ich święta mądrych dowódców, odpowiedzialnego i lojalnego nadzoru cywilnego oraz nowoczesnego niezawodnego sprzętu” – napisał na swoim koncie.

Jak łatwo się domyślić, swoimi słowami polityk opozycji zasugerował, że dowódcy mogliby być mądrzejsi, nadzór cywilny bardziej odpowiedzialny i lojalny, a sprzęt nowocześniejszy i bardziej niezawodny. Jego wpis był i tak zdecydowanie łagodniejszy niż komentarze innych polityków opozycji po ostatnim wystąpieniu prezesa PiS na tle żołnierzy.

Jarosław Kaczyński przemawiał na tle wojskowych

Prezes PiS w Uniejowie stanął przed żołnierzami, po czym wygłosił ostre przemówienie, uderzające bezpośrednio w Donalda Tuska. — Ostatnio Tusk zaczął głosić, że jego formacja to jest szeroki sojusz, w którym zawierają się osoby, które chcą kontynuować dzieło mojego śp. brata. To grupka zdrajców, którzy z nim rzeczywiście współpracowali. To są ludzie obrzydliwi, którzy zdradzili wszystko — podkreślał.

— Tusk to jest personifikacja zła w Polsce, to jest czyste zło. Broni ubeków, gromadzi pod swoimi sztandarami ciemne elementy. Tylko po to, żeby wygrać i zrealizować plan niepolski, który w istocie prowadzi do tego, że (...) wszyscy staniemy się ludnością, a my chcemy być obywatelami, dumnymi przedstawicielami dumnego narodu: Polakami – dodawał prezes PiS.

Politycy opozycji krytykują Kaczyńskiego

„Jarosław Kaczyński wciągając wojsko w szczucie na opozycję, szczególnie na Donald Tusk, próbuje zniszczyć autorytet i szacunek Polaków do polskich żołnierzy. Żołnierze to nie scenografia politycznych wieców, tylko obrońcy ojczyzny!” – zwracała uwagę po tamtym wystąpieniu posłanka Katarzyna Lubnauer.

„Polski żołnierz to świętość. Tak było w 1863, 1920, 1939 i 1944. We wszystkich tych zrywach walczyli moi przodkowie. Powinno być i dziś. Wykorzystywanie Wojska Polskiego do wyborczej agitacji to hańba PiS. Hejtujący Kaczyński na tle żołnierzy poraża. Nie dla upartyjnienia armii!” – pisał na Twitterze poseł Michał Szczerba.

