Wyrok sądu ws. Ogórek i Ziemkiewicza. Jest ruch Ziobry

O złożeniu skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego poinformował portal wPolityce. Według jego informacji w najbliższych dniach ma ruszyć procedura w tej sprawie.

W maju 2023 roku psychoterapeutka, aktywistka i działaczka społeczna Elżbieta Podleśna poinformowała, że Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz zostali skazani za zniesławienie w związku z wypowiedziami na jej temat w publicznej telewizji.

W wyemitowanym w lutym 2019 roku na antenie TVP programie publicystycznym „W Tyle Wizji” prowadzący sugerowali, jakoby Podleśna prała swoim pacjentom mózgi i „wykorzystywała swoje quasi-lekarskie umiejętności do manipulowania ludzką psychiką”. Zarzucali także Podleśnej, że agituje politycznie uczestników terapii i namawia ich do udziału w antyrządowych protestach. Komentarze publicystów miały związek ze słownym atakiem na Magdalenę Ogórek przed siedzibą TVP Info.

Wypowiedzi Ogórek i Ziemkiewicza na temat Podleśnej

Wcześniej oskarżeni odwoływali się od wyroku, jednak Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał w pełni decyzję pierwszej instancji z grudnia 2022 roku i uznał, że będą musieli zapłacić grzywnę w wysokości 10 tys. zł. Oskarżeni zwrócili się do Prokuratura Generalnego Zbigniewa Ziobry z wnioskiem o wywiedzenie skargi nadzwyczajnej.

Portal wPolityce.pl dowiedział się, że „Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną na korzyść dziennikarzy telewizji publicznej”.

Po analizie Prokuratura Krajowa uznała, że „zapadłe w tej sprawie wyroki naruszyły obowiązujące przepisy karne, jak i przepisy Konstytucji RP”. Argumentowała też, że „badane w postępowaniu wypowiedzi dziennikarzy były ewidentnie oceniające. Nie przedstawili oni żadnego skonkretyzowanego zarzutu w stosunku do oskarżycielki i jej praktyki zawodowej psychologa, tudzież psychoterapeuty, poprzestając jedynie na wypowiedzeniu swoich wrażeń co do charakteru jej działalności publicznej, w której skądinąd nie ucieka ona od kontrowersji”.

W marcu b.r. Rafał Ziemkiewicz usłyszał wyrok skazujący na czteromiesięczne pracę społeczne za publiczne nazywanie dziennikarza Gazety Wyborczej Bartosza Wielińskiego „volksdeutchem”. Także w 2019 roku został skazany, tym razem na karę grzywny, za zniesławienie Kazimierza Ujazdowskiego, o którym napisał, że „przecwelili go” w PO.

Czytaj też:

Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz skazani. Wyrok jest prawomocnyCzytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”. Magdalena Ogórek na listach PiS? Kłopoty Konfederacji