Stowarzyszenie Polska 2050 może mieć problemy. Prokuratura wszczęła dochodzenie

W połowie lipca dwie organizacje prozwierzęce Mondo Cane i Zielony Pies zawiadomiły prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przez stowarzyszenie Polska 2050. Ma ono polegać na sprzeniewierzenia dotacji przyznanej przez wojewodę mazowieckiego w wysokości 107,8 tys. zł. Miała ona być przeznaczona na prowadzenie punktu dla zwierząt w centrum pomocy uchodźcom z Ukrainy, funkcjonującym w Nadarzynie pod Warszawą. Fundacje, które złożyły pismo, twierdzą, że to one od początku prowadziły w Ptak Warsaw Expo punkt pomocy, nie dostając na to środków publicznych.

„Już w momencie ubiegania się o dotację okłamano wojewodę – wzięto dotację na punkt, który stworzył i prowadził kto inny” – stwierdzono w zawiadomieniu.

Prokuratura sprawdza działalność stowarzyszenia Polska 2050

Według organizacji, które złożyły zawiadomienie, w centrum pomocy pojawiała się lekarka weterynarii, wynajęta przez stowarzyszenie Hołowni, ale rzadko i „nic nie wskazuje na to, by rzeczywiście konsultowała i leczyła kilkadziesiąt zwierząt dziennie, jak wynika ze sprawozdania z wykonania dotacji”.

Jak informowała „Rzeczpospolita”, Szymon Hołownia i inni członkowie zarządu stowarzyszenia Polska 2050, „działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mieli dopuścić się niekorzystnego rozporządzania dotacją od wojewody na prowadzenie punktu”.

Nikomu nie postawiono zarzutów

Z ustaleń gazety wynika, że 7 sierpnia prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące czynu z art. 286 kodeksu karnego, czyli oszustwa, a także znęcania się nad zwierzętami poprzez dokonywanie kastracji i sterylizacji poza zakładem leczniczym. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna wyjaśnił w rozmowie z „Rz”, że „postępowanie prowadzone jest w sprawie, co oznacza, że nikomu nie postawiono zarzutów”.

– Prokuratora w pierwszej kolejności zamierza pozyskać dokumentację, dotyczącą zawarcia i wykonaniu umowy ze Stowarzyszeniem Polska 2050 w zakresie dotacji od wojewody – wyjaśnił.

Stowarzyszenie odpiera oskarżenia

Rozmówcy „Rz”, twierdzą, że zabiegi weterynaryjne były wykonywanie zgodnie z umową, ale poza centrum pomocy humanitarnej. Wiceprezeska stowarzyszenia Polska 2050 oświadczyła, że przygotowywany jest prywatny akt oskarżenia, ale „wycofanie się z niezgodnych z prawdą twierdzeń i publiczne przeprosiny będą wystarczające i satysfakcjonujące”. Zapewniła też, że „wszystkie świadczenia objęte dotacją wojewody mazowieckiego zostały wykonane i prawidłowo rozliczone”.

