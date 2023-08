Wołoszański skomentował oświadczenie TVP. „Trochę mnie to martwi”

W czwartek, 17 sierpnia z anteny TVP Historia zniknęły programy „Sensacje XX wieku” oraz „Encyklopedia II wojny światowej”. Z obiema produkcjami związany był dziennikarz Bogusław Wołoszański, ogłoszony dzień wcześniej nowym kandydatem do wyborów parlamentarnych z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

TVP: Program Wołoszańskiego powróci po wyborach

Biuro prasowe TVP poinformowało o przyczynie usunięcia programów w oświadczeniu przesłanym portalowi „wirtualnemedia.pl”. „Przerwa w emisji programów, których twarzą jest pan Bogusław Wołoszański jest podyktowana jego zaangażowaniem politycznym” – wyjaśniono w komunikacie.

Władze TVP zapewniły jednak, że produkowane od wielu lat programy wrócą do telewizyjnej ramówki po 15 października. „Ekspozycja na antenach TVP jego cyklicznych programów w okresie przedwyborczym byłaby dodatkową formą promocji jego osoby, co byłoby nieuczciwe w stosunku do innych kandydatów. Po wyborach program powróci na anteny TVP w jakości HD” – przekazano portalowi „wirtualnemedia.pl”.

Bogusław Wołoszański: Trochę mnie to martwi

„Wirtualna Polska” skontaktowała się z Bogusławem Wołoszańskim, który skomentował oświadczenie Telewizji Polskiej. – Trochę mnie to martwi. Przyznam, że mam już dość tych programów powtarzanych od 30 lat. Telewizja się zmieniła, sposób robienia programów się zmienił. Wszystko się zmieniło, więc to pokazywanie staroci jak w starym kinie – przekazał dziennikarz.

Popularyzator historii stwierdził, że chociaż sam uważa programy za „starocie”, to ich powrót może cieszyć część widzów. – Jeśli ludzie chcą oglądać, to najważniejsze – dodał. Odniósł się także do części oświadczenia, w której poinformowano o zmianie jakości z SD do HD. – Jeśli mają być w HD to ciekawe, nie wiem, czy to technicznie możliwe – powiedział w rozmowie z „WP”.

