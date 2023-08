Premier Morawiecki zwrócił się do Polaków. Mówił o „niebezpieczeństwie dla każdej rodziny”

W czwartek Sejm wyrazili zgodę na zorganizowanie referendum w dniu wyborów parlamentarnych. Polacy będą mogli udzielić odpowiedzi na cztery pytania. Do wzięcia w nim udziału zachęcał w sobotę premier.

– Polska stoi przed ważnymi decyzjami. To moment, kiedy każdy z nas ma prawo zdecydować o przyszłości Polski. Niebezpieczni ludzie chcą wrócić do władzy. Niebezpieczni dla każdej rodziny – mówił Mateusz Morawiecki.

Premier zachęca do wzięcia udziału w referendum

Szef polskiego rządu przypomniał, że 15 października mamy okazję wyrazić opinię „w czterech kluczowych obszarach”. – To my, Polacy, będziemy decydować o majątku narodowym, o wieku emerytalnym, o naszych granicach i o polityce migracyjnej – podkreślił.

– A czy Platforma Obywatelska i Donald Tusk pytali Polaków o zdanie w sprawie Otwartych Funduszy Emerytalnych? Albo czy pytali Polaków o zdanie w sprawie przyjmowania imigrantów? Czy pytali Polaków o zdanie, gdy prywatyzowali na potęgę majątek państwowy? A czy pytali naszych kochanych seniorów, czy chcą i mają siłę, by dłużej pracować? Czy pytali wreszcie rodziców, kiedy ich dzieci mają iść do szkoły? Odpowiedź jest krótka: nie pytali – pytał premier.

Premier Morawiecki: Prawo i Sprawiedliwość służy Polakom. A komu służy Platforma?

Morawiecki ocenił, że Polacy będą decydować o najważniejszych dla kraju sprawach. – Nie pan Weber i pomagierzy. Każdy głos się liczy – przekonywał. Premier podkreślił, że „przyszłość Polski to wspólnota, to solidarność, to współpraca i wspólne działanie”.

– Niech nasza decyzja będzie świadomym wyborem. Razem kształtujemy przyszłość Polski. Dlatego proszę 15 października idźcie na wybory i na referendum. Wasze zdanie ma znaczenie. Prawo i Sprawiedliwość służy Polakom. A komu służy Platforma? – podsumował.

