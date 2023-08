Kołodziejczak odpowiada na spot premiera. Pokazał zdjęcie z Dnia Niepodległości USA

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki zaprezentował nowy spot poświęcony liderowi Agrounii. W filmie wykorzystano fragment nagrania z protestu rolników. – Co jeszcze robi ambasada amerykańska? Kłóci nas z Rosją? Dziś każdy z nas powinien pokazać „fucka” Amerykanom – mówił Kołodziejczak przed ambasadą USA, w 2018 roku. Antyamerykańskie hasła wybrzmiały, gdy Agrounia sprzeciwiała się polityce rządu. Zdaniem organizacji sprzyjała ona zagranicznemu kapitałowi, na niekorzyść polskich hodowców.

W czasach walki z komuną mówiliśmy o takich „idiota albo agent”. Sojusz Polski z USA jest podstawą naszego bezpieczeństwa!” – napisał premier Mateusz Morawiecki w opisie spotu.

Kołodziejczak reaguje na spot premiera

Lider Agrounii skomentował wpis premiera. „Ta wypowiedź, którą wałkuje TVP Info jest sprzed 5. lat. Dziś nie ma wątpliwości, że silna Polska to taka która współpracuje z USA i UE” – napisał. Ocenił, że Mateusz Morawiecki "swoim działaniem osłabia pozycje Polski na arenie międzynarodowej". Pokazał zdjęcie z ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezińskim z 2023 roku.

Michał Kołodziejczak znalazł się na listach Koalicji Obywatelskiej w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Lider Agrounii powalczy o mandat w Sejmie z pierwszego miejsca w Koninie. Niespodziewany sojusz rolniczego ugrupowania z Platformą Obywatelską wywołał ogromne poruszenie.

Podczas konferencji w Koninie lider Agrounii zwrócił się do TVP. – Mam jedno mocne przesłanie do TVP: atakujcie mnie, jak najbardziej, atakujcie. Ja to przyjmuję, mnie to bawi. Jest to dla mojej rodziny i dla mnie duży ciężar, ale w dalszej perspektywie mnie to bawi. Tylko zastanówcie się, co robicie zwykłym ludziom, którzy chcą zmieniać Polskę na lepsze – powiedział Kołodziejczak.

