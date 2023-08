Minister da popis wokalny na festynie z okazji odpustu. „Jadę tam dla radości ludzi”

27 sierpnia w parafii św. Bartłomieja w Łanach na Opolszczyźnie odbędzie się festyn z okazji odpustu. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie jedna z przewidzianych atrakcji. Na plakacie reklamującym imprezę na godzinę 18.30 zapowiedziano bowiem wydarzenie pod hasłem „Śpiewający minister”. Wystąpić ma Michał Wójcik, minister w Kancelarii Premiera i wiceprezes Solidarnej Polski. Podczas koncertu polityk ma zaśmiewać przeboje Krzysztofa Krawczyka i Elvisa Presleya.

Michał Wójcik gwiazdą festynu parafialnego

Michał Wójcik zapewnia w rozmowie z Wirtualną Polską, że jego występ nie ma nic wspólnego z trwającą właśnie kampanią wyborczą.

– To nie jest mój okręg wyborczy. Jadę tam dla radości ludzi. Poproszono mnie, bym przyjechał i zaśpiewał. Będę tam śpiewał około godziny. Śpiewam covery. Własne piosenki mam, ale na razie ich nie wykonuję. Śpiewam piosenki Krzysztofa Krawczyka, Elvisa Presleya, Franka Sinatry, Andrzeja Zauchy – powiedział polityk w rozmowie z portalem, dodając że „w ostatnich miesiącach występuje bardzo często”.

Wójcik zapewnia, że na występach nic nie zarabia. – Jeżeli już to dokładam. Robię to tak, by nie kolidowało to z moimi obowiązkami. Nigdy nic politycznego na tych występach nie mówię – przekonuje wiceprezes Solidarnej Polski.

twitter

Imprezie patronuje Woś i Lasy Państwowe

Na plakacie promującym festyn widoczne są też logotypy Ministerstwa Sprawiedliwości, na czele którego stoi lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro, partyjnego kolegi Wójcika – wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, a także Lasów Państwowych, którymi kierują ludzie związani z ziobrystami.

Z kolei Woś zapewnia, że nie finansuje festynu, a z prośbą o patronat zwrócił się proboszcz parafii w Łanach. Również on wskazuje, że parafia znajduje się poza jego okręgiem wyborczym.

Wokalne popisy współpracownika Ziobry

Wójcik chwalił się już swoim talentem wokalnym między innymi na antenie ogólnopolskich telewizji. W grudniu 2021 r. w programie Bogdana Rymanowskiego w Polsacie polityk zaśpiewał na żywo fragment kultowej, świątecznej piosenki „I'll be Home for Christmas”, a w marcu tego roku w TVP Info zaprezentował „Parostatek” z repertuaru Krzysztofa Krawczyka.

Rozśpiewany minister ma też na swoim koncie dwie płyty. Najnowszy album powstał w hołdzie Krawczykowi, a wcześniej nagrał płytę z kolędami. Swoją twórczość Wójcik prezentuje też na Youtube'ie.

Czytaj też:

Schreiber skomentował wniosek opozycji i opuścił salę Sejmu. „To jest ucieczka”Czytaj też:

Jarosław Jakimowicz w Suwerennej Polsce? Stanowcza reakcja rzecznika ziobrystów