Wizyta prezydenta Portugalii w Polsce zapisze się w historii. „Odbywa się w ważnym momencie”

Andrzej Duda na dziedzińcu Belwederu powitał Marcelo Rebelo de Sousę. Prezydenci Polski i Portugalii odbyli rozmowę w „cztery oczy”, a następnie do dyskusji dołączyły się zespoły z obu krajów. O ich przebiegu politycy poinformowali na wspólnej konferencji prasowej.

Wizyta prezydenta Portugalii w Polsce. Andrzej Duda: Pierwsza od 15 lat

– Przede wszystkim chcę wyrazić ogromną radość, że prezydent Marcelo Rebelo de Sousa odwiedza nas w Polsce, w Warszawie, że wizyta prezydenta Portugalii – pierwsza od 15 lat – odbywa się właśnie teraz, w tym ważnym momencie, (…) przed, śmiało można powiedzieć, drugą w tym roku bardzo ważną częścią sezonu politycznego, kiedy we wrześniu i październiku będziemy mieli cały szereg istotnych spotkań – powiedział Andrzej Duda.

– To, że dzisiaj możemy spotkać się z prezydentem, porozmawiać o tych sprawach, które są najważniejsze i w przestrzeni światowej, ale (…) przede wszystkim w przestrzeni regionalnej, naszej, europejskiej, to ma bardzo istotne znaczenie. Zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę, jakim krajem jest Portugalia. To jest jeden z naszych najważniejszych partnerów, nasz sojusznik w UE i NATO – podkreślił w dalszej części wystąpienia.

Spotkanie prezydentów Polski i Portugalii. Jakie tematy poruszono?

W czasie spotkania prezydenci rozmawiali m.in. o stosunkach bilateralnych, sytuacji w Ukrainie w związku z rosyjską agresją oraz o uchodźcach, którzy znaleźli schronienie w Polsce. W tym kontekście Andrzej Duda dziękował prezydentowi Portugalii za wspieranie Ukrainy, ale także apelował o kolejne działania na tym polu. Wśród tematów spotkania była również presja migracyjna wobec Polski na granicy z Białorusią, a także relokacja najemników z Grupy Wagnera na Białoruś, co wpływa na architekturę bezpieczeństwa w Europie.

– Panie prezydencie, drogi przyjacielu, dziękuję za wszystko. To dla mnie zaszczyt i wielka przyjemność, że mogę być w Polsce. W Polsce, której naród zacieśnia coraz bardziej kontakty z narodem portugalskim. Są to kontakty oparte na przyjaźni, kontakty braterskie – powiedział Marcelo Rebelo de Sousa. Wyraził także nadzieję, że jego wizyta przyczyni się do jeszcze dalszego zacieśnienia współpracy między Polską a Portugalią.

Polityk wspomniał również o tym, że w czasie spaceru spotkał „bardzo serdecznych Polaków” oraz Ukraińców, którzy „wyrażali wdzięczność Polsce za jej rolę humanitarną” w stosunku do uchodźców. – Chcemy doprowadzić do tego, żeby Ukraina odzyskała swoją niezawisłość jako niezależny kraj i możemy tego dokonać dzięki solidarności – zadeklarował Marcelo Rebelo de Sousa.

Czytaj też:

Dmitrij Miedwiediew straszy Europę. Opublikował zdjęcieCzytaj też:

Bunt w armii to kwestia czasu? „Rosyjski personel wojskowy czuje, że jest w stanie wojny z dowódcami”